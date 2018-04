BELLUNO – Aggressione a colpi di coltello ai danni di un consigliere comunale di Belluno. Bruno Longo, consigliere di “Belluno è di tutti”, è stato affrontato da uno straniero davanti al bar da Renzo, in via Vittorio Veneto. E’ stato colpito a un braccio e trasferito al pronto soccorso del San Martino per le medicazioni: non è in gravi condizioni e ha spiegato di persona alla polizia quel che era accaduto.

L’aggressore, che probabilmente conosce il consigliere, secondo alcune testimonianze, avrebbe urlato alcune frasi a proposito di questioni di denaro: il movente dell’aggressione è al momento al vaglio delle squadre della polizia di Stato intervenute in forze.

Come scrive Il Corriere della Alpi, lo straniero è stato fermato: gli operatori delle Volanti con il dirigente Natalicchio sono intervenuti immediatamente sul luogo e sono riusciti, oltre che a disarmare lo straniero che ha minacciato anche loro, a caricarlo su una pattuglia per portarlo in questura. Sul posto anche personale della squadra mobile e la polizia scientifica per i rilievi.