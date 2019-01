BERGAMO – Una bimba di soli 3 anni è rimasta ferita in uno scontro tra bob sulle piste di Foppolo, in alta valle Brembana nel Bergamasco.

L’infortunio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 2 gennaio ed alla bambina ha provocato una contusione alla tibia: la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi.

Ad essere ferito è anche il padre di 33 anni. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 16 lungo la pista K2 1. Sul posto sono giunte l’automedica e l’ambulanza del 118.

Padre e figlia, si trovavano sullo stesso bob quando si sono schiantati. I mezzi di soccorso sono giunti sul posto in codice rosso, vista anche l’età della bimba. Le medicazioni e le prime cure sono state effettuate nell’infermeria degli impianti di risalita, dopodiché papà e bambina sono stati trasferiti per ulteriori esami all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo.

