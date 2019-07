BOLOGNA – Bruno Papignani, storico esponente della Fiom-Cgil, è morto a 65 anni l’11 luglio dopo una malattia. Vincenzo Vita e Aldo Tortorella hanno rilasciato un messaggio di condoglianze ai familiari e alla Fiom.

Papignani era nato a Vergato (Bologna) 65 anni fa ed è stato protagonista di moltissime vertenze che hanno riguardato le imprese metalmeccaniche dell’Emilia-Romagna.

In un messaggio, Tortorella e Vita hanno dichiarato: “L’Associazione per il rinnovamento della sinistra esprime amarezza e cordoglio per la scomparsa di Bruno Papignani, già segretario della Fiom dell’Emilia-Romagna. Compagno autorevole e stimatissimo lascia un vuoto difficile da colmare. E’ stato un esempio di impegno sindacale unito ad un forte senso politico e civico. Rivolgiamo le più sentite condoglianze ai familiari e alla Fiom”.