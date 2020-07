Mario Balotelli al Como. Non è né un pesce d’aprile, anche perché siamo quasi ad agosto, né una bufala di calciomercato. E’ una trattativa di calciomercato che potrebbe andare realmente in porto.

Intanto diciamo che Mario Balotelli è stufo di girare per il mondo. Ha scelto il Brescia come destinazione di calciomercato sia perché è la sua squadra del cuore, sia perché aveva voglia di tornare a casa.

Balotelli vuole giocare in Italia e vuole farlo possibilmente in Lombardia che è la sua regione da sempre. Difficile continuare al Brescia dopo tutto quello che è successo negli ultimi mesi, impossibile tornare al Milan o all’Inter, così Super Mario si sta guardando intorno.

Resta aperta la possibilità Monza, anche se Berlusconi sogna soprattutto il colpaccio Ibrahimovic, diventa concreta la pista Como.

Le dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato del club lombardo ai microfoni de La Provincia di Como sono riportate da Sport Mediaset.

“C’è stato un contatto tra le parti, i rappresentanti di Balotelli si sono seduti per ascoltarci – ha detto Michael Gandler a La Provincia di Como – Di più? Non posso dire altro…”.

Ma il Como ha tutti questi soldi? Sì. Come spiega Sport Mediaset, la società lombarda appartiene alla SENT Entertainment, una società inglese controllata da una delle famiglie più ricche d’Indonesia, che ha in mente un progetto molto ambizioso e che è da tempo alla ricerca di un uomo simbolo. Da questo punto di vista, Balotelli sarebbe perfetto. Quindi il Como sarebbe pronto a coprirlo d’oro pur di farlo ripartire dalla Serie C.