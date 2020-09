Higuain è stato scaricato dalla Juventus di Pirlo in questa finestra di calciomercato. L’attaccante argentino dovrebbe ripartire dall’estero.

Almeno questo è quanto dichiarato da Nicolas Higuain, fratello e agente dell’ormai ex attaccante della Juventus.

Secondo l’agente, Higuain potrebbe trasferirsi in tante altre squadre perché sarebbe pieno di offerte.

L’attaccante argentino avrebbe posto solamente due condizioni al fratello: niente Italia e niente Boca (rivale storica della sua squadra del cuore, il River Plate).

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal fratello di Higuain a TuttoSport.

“Abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo. Ha detto in faccia a Gonzalo quello che pensava. Non succede sempre ed è stato importante.

Parliamo pur sempre di un attaccante che in questi anni ha segnato 350 gol. Per realizzarli si impiegano dieci anni, poi purtroppo ci si dimentica in fretta. Siamo gente di calcio e sappiamo che possono succedere queste cose”.

“Da Francia, Inghilterra, Spagna, Cina e USA. Molte proposte, ma nessuna da far tremare le gambe. Valuteremo con calma, ma due cose sono sicure: Gonzalo non giocherà più in Italia. E soprattutto mai al Boca Juniors. È cresciuto nel River e non passerà mai ai rivali” (fonte TuttoSport).