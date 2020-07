Emergenza caldo: bollino rosso in 2 città, in 12 arancione

Due città da bollino rosso e 12 arancione per l’emergenza caldo. Le previsioni meteo fino al 2 agosto.

L’ondata di caldo africano che sta investendo l’Italia inizia a colorare di rosso il bollettino del ministero della Salute per le ondate di calore.

Nei prossimi giorni assisteremo a un’escalation delle temperature che voleranno fino a 38-40° nelle grandi città.

Tutto colpa dell’ennesimo attacco dell’alta pressione sub-tropicale che porterà un caldo torrido e rovente.

Giovedì saranno due le città da bollino rosso, ossia con un livello 3 che comporta rischi per la salute anche di persone sane: sono Bolzano (con 36 gradi percepiti) e Perugia (37 gradi).

Ma sono ben 12 le città con il bollino arancione, ossia “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”.

Queste le città segnalate: Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo.

Nella capitale in particolare saranno 37 i gradi percepiti. Così come a Verona e a Bologna.

Fino a domenica 2 agosto la canicola la farà da padrona. Le temperature aumenteranno ulteriormente tra venerdì e il fine settimana.

A Firenze si toccheranno i 40° C, mentre Roma, Milano, Torino, Verona, Mantova, Ferrara si fermeranno a 38° C.

Roventi le zone interne della Sardegna, dove la colonnina di mercurio salirà fino a 43° C entro la giornata di sabato 1 agosto.

Le previsioni di 3bmeteo.com fino a giovedì

MARTEDÌ 28 LUGLIO Al Nord tempo stabile e soleggiato per gran parte della giornata; in serata qualche piovasco o temporale in arrivo sulle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 36.

Al Centro bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati e innocui cumuli diurni in Appennino. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 32 e 37.

Al Sud soleggiato su tutte le regioni con qualche annuvolamento diurno in Appennino ma senza il rischio di precipitazioni. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36.

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO Al Nord iniziali condizioni di tempo soleggiato, dal pomeriggio sviluppo di temporali su Alpi e Prealpi in propagazione tra sera e notte ai settori di pianura. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38.

Al Centro prosegue la fase soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 33 e 38.

Al Sud l’anticiclone rinnova tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni, al più o poco nuvolosi al pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37.

GIOVEDÌ 30 LUGLIO Al Nord tra nubi e schiarite; durante il pomeriggio-sera possibile sviluppo di qualche acquazzone o breve temporale sui rilievi in locale estensione alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 32 e 37.

Al Centro alta pressione protagonista con tempo stabile e soleggiato salvo locali addensamenti nuvolosi. Temperature stabili, massime tra 33 e 38.

Al Sud bel tempo prevalente con clima caldo. Qualche addensamento sul basso tirreno e sui rilievi ma senza effetti. Temperature stabili, massime tra 32 e 37. (Fonti: 3bmeteo.com, Ministero Salute).