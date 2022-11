Cancro al cervello e alla bocca, i sintomi da non trascurare: mal di testa, ulcera, gonfiore…allarme in Gran Bretagna da prendere sul serio anche in Italia

Cancro al cervello e alla bocca: è allarme in Gran Bretagna. Ogni anno vengono diagnosticati circa 12.300 casi di tumore al cervello. 3.034 persone hanno perso la vita a causa del cancro alla bocca. I dati della Oral Health Foundation indicano un aumento del 20% di casi di cancro alla bocca negli ultimi cinque anni e, nel 2021, del 34% rispetto a dieci anni fa.

Le due patologie presentano diversi sintomi. In particolar modo, 6 segnali per la testa e 8 per la bocca: sintomi che possono aiutare ad intercettare la malattia in tempo per la cura ed aumentare le possibilità di guarigione.

Il tumore al cervello, a seconda della sua posizione, può causare una serie di sintomi diversi, anche se tutti collegati alla sfera della percezione e del comportamento.

I segni più comuni sono mal di testa dovuto all’aumento della massa tumorale che preme sul cranio insieme a sensazioni di malessere e convulsioni.

Gli esperti del Cancer Research UK hanno dichiarato, però, che c’è un sintomo che si può effettivamente individuare quando per esempio il tumore è presente nel lobo temporale: potrebbe far sentire delle voci nella testa.

In ogni caso, sempre a seconda della posizione, è facile che compaiano problemi legati all’elaborazione e all’immagazzinamento dei ricordi, arrivando sino alla perdita di memoria a breve termine e a difficoltà di udito e di linguaggio, per finire con sonnolenza continua o perdita di conoscenza, difficoltà visive, sino ad arrivare a un cambiamento della personalità.

Per il cancro alla bocca, sebbene uno dei segni più comuni sia un’ulcera che non guarisce, spesso invece compaiono emorragie in bocca, si dovrebbe sentire il sapore del sangue e si ha la sgradevole sensazione di avere delle goccioline che circolano insieme ad intorpidimento della bocca stessa.

Altri sintomi da non sottovalutare sono un continuo dolore o gonfiore alla bocca che non passa, il comparire di macchie rosse e bianche che vanno trattate perché possono trasformarsi in cellule cancerogene, problemi di deglutizione, la comparsa di noduli al collo e perdita di peso non motivata da diete.