Carcere a vita per omicidio, condannati sei teppisti per avere ucciso a calci e pugni un uomo intervenuto per sedare una rissa. Il poveretto era intervenuto per sedare una rissa ma è stato brutalmente ucciso a calci e pugni da sei teppisti.

Il 15 agosto 2020, Reece Cox, 24 anni, voleva soccorrere un amico. Ma lo hanno aggredito fuori da un pub a Sedgley, West Midlands, in Inghilterra. Aveva subito gravi ferite alla testa, i medici hanno provato a salvarlo ma è stato dichiarato morto.

West Midlands, Reece Cox ucciso brutalmente a 24 anni: l’elenco dei condannati al carcere a vita

Shane Jones, 26, Wayne Burke, 23, Shaquel Halliday, 22, Adam Ashwin, 20 e Sebastian Jones, 19, ora sono stati ora giudicati colpevoli di omicidio. E condannati al carcere a vita.

Ryan Nickin, 22 anni, è stato condannato per omicidio colposo a seguito di un processo al Wolverhampton Crown Court.

In tribunale è emerso che Reece, un ragazzo tranquillo, era uscito con due amici ed erano diretti a comprare del cibo per poi tornare a casa.

Si erano avviati verso una stazione di taxi quando uno di loro ha accidentalmente urtato un adolescente, Joe Williams.

Il gruppo, che era “fuori in cerca di una rissa”, ha aggredito uno degli uomini, Ashwin in particolare lo avrebbe trascinato in strada, poi verso il pub.

West Midlands, Reece Cox lascia la compagna e un bimbo di 4 anni

Reece, che lascia la compagna e un bimbo di 4 anni, era intervenuto per placare la situazione. Ma a quel punto Ashwin e i suoi amici hanno rivolto la loro attenzione al 24enne e lo hanno violentemente picchiato a morte.

L’ispettore investigativo Laura Harrison, della squadra omicidi della polizia di West Midlands, ha dichiarato:”E’ sconvolgente ciò che è accaduto a Reece, non voleva creare problemi e godere una semplice serata fuori con gli amici, ma tentare di sedare una rissa gli è costata la vita”.