ROMA – Carlo Conti lancia la nuova stagione di Tale e Quale Show su Rai Uno e si commuove ricordando l’amico e collega Fabrizio Frizzi. La prima puntata dello show molto seguito è andata in onda su Rai Uno la sera di venerdì 14 settembre. Proprio con questo varietà, Conti inaugura gli studi Fabrizio Frizzi, gli ex studi Dear di via Nomentana a Roma ora dedicati a Frizzi scomparso lo scorso 26 marzo a causa di un grave male.

“Inauguriamo gli studi Frizzi propio con Tale e Quale Show – spiega il conduttore visibilmente commosso – il programma in cui Fabrizio ci ha regalato permormance indimenticabili”. Insomma, l’inizio dell’ottava edizione di Tale e Quale Show è nel ricordo di Fabrizio Frizzi che, come ricorda Conti, sarà sempre nei cuori di tutti.

Una nuova stagione di “Tale e quale show” è sbarcata su Rai1 in prima serata. Questa ottava edizione vedrà 12 concorrenti, sfidarsi per 11 puntate imitando i personaggi più famosi della musica italiana e internazionale. Tutti giudicati da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, quest’ultimo un grande amico di Conti.

“La grande novità quest’anno, spiega Conti nel corso della presentazione, è proprio nella giuria. Accanto al pilastro Loretta, ci sono due mostri… sacri. Ci tengo a ringraziare Proietti, Lippi, Montesano e De Sica che si sono alternati negli anni” aveva spiegato Conti alla presentazione del programma.

A chi chiede se Panariello, famoso per essere uno dei migliori imitatori di Renato Zero, potrebbe trasformarsi nel cantante romano e dare così i suoi verdetti, viene risposto con un “non è escluso”. Allo stesso tempo, Claudio Baglioni potrebbe essere presente e addirittura venire anche imitato da due concorrenti contemporaneamente.