SALERNO – Un pullman delle Ferrovie dello Stato è stato preso di mira da alcuni ragazzini durante la notte di Halloween. Tutto è successo a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, verso le 20 di mercoledì 31 ottobre.

Almeno 20 ragazzini, travestiti per Halloween, hanno tirato all’indirizzo del mezzo del trasporto pubblico barattoli di vernice, farina, uova e pietre.

Distrutti i vetri del mezzo e due passeggeri sono rimasti feriti. Uno dei feriti è stato colpito alla testa.

“Poco fa in zona Contrapone – racconta uno dei passeggeri – per l’ennesima volta il pullman della linea 65 è stato caricato con pietre, uova, barattoli di vernice e farina da alcuni ragazzini travestiti per la festa di Halloween. Il bilancio è di 2 passeggeri feriti, un pullman distrutto e tanta, tantissima amarezza per un futuro generazionale davvero incerto”.