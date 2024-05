Tutto pronto per una nuova puntata di “La volta buona”. Tra gli ospiti di oggi, in studio da Caterina Balivo ci sarà anche Giada Desideri. L’attrice ha conquistato il pubblico grazie alle sue interpretazioni memorabili in serie televisive come “Un posto al sole”, dove interpreta Claudia, e “Gente di mare”. Ma scopriamo qualcosa in più su Giada Desideri, dalla sua età alla sua carriera passando per la sua vita privata, incluso il bellissimo matrimonio con il doppiatore Luca Ward.

Giada Desideri età e breve biografia

Giada Desideri, nome d’arte di Maria Giada Faggioli, è nata a Roma il 15 gennaio 1973, ha quindi 51 anni. Ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo in modo inusuale. A soli 13 anni, è stata scoperta dal fotografo della Ford Models, Douglas Hopkins, che le ha proposto di posare come modella. Questi primi scatti non solo le hanno aperto le porte del mondo della moda, ma le hanno anche permesso di fare il suo ingresso nel mondo del cinema. Nel 1987, Luigi Comencini le ha offerto una piccola parte nel film “Un ragazzo di Calabria”, segnando l’inizio della sua carriera cinematografica. Solo due anni dopo, nel 1989, ha recitato in “Splendor” di Ettore Scola, affermandosi come un volto emergente nel panorama cinematografico italiano.

Desiderosa di migliorarsi, Giada si è trasferita a Los Angeles per studiare recitazione. Nel 1993, è tornata in Italia per debuttare in televisione nella serie “I ragazzi del muretto”. Questo ruolo le ha dato visibilità e le ha permesso di entrare nei cuori degli spettatori italiani.

Durante la metà degli anni ’90, Giada ha partecipato a numerosi film, tra cui “Nefertiti, figlia del sole” e “Cresceranno i carciofi a Mimongo”. Tuttavia, è stato il ruolo di Claudia Costa nella soap opera “Un posto al sole” a consacrarla definitivamente. Dal 1996 al 2002, Giada ha interpretato questo personaggio, diventando una delle protagoniste più amate della serie.

Il cinema e il teatro

Oltre alla televisione, Giada Desideri ha lavorato anche nel teatro e nel cinema. Ha recitato in spettacoli teatrali come “Giochi d’Angelo”, “Il figlio di Pulcinella” e “Diana e la Tuda”, dimostrando una notevole versatilità. Nel 2004, è entrata nel cast della commedia televisiva “A casa di Anna”, mentre nel 2005 ha interpretato Elena Dapporto nella serie poliziesca “Gente di mare”.

Nel 2008, Giada è tornata al cinema con il film fantastico “L’anno mille” e ha avuto un ruolo centrale nel thriller “Animanera”. Tra i suoi lavori più recenti, spicca la partecipazione allo spettacolo teatrale “Il grande capo”, recitato tra il 2010 e il 2011. Nel 2024, Giada Desideri è tornata a interpretare Claudia Costa nella 28ª stagione di “Un posto al sole”.

Vita privata: il marito Luca Ward e figli

Nel 2006 ha iniziato una relazione con l’attore e doppiatore Luca Ward. La coppia, che ha avuto due figli, Lupo e Luna, si è sposata nel luglio 2013 con una cerimonia al Campidoglio. La loro storia d’amore è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica, ma Giada e Luca hanno sempre cercato di mantenere un certo grado di riservatezza.

Profilo Social

Giada Desideri è attiva su piattaforme come Instagram e Facebook, dove condivide momenti della sua vita professionale e privata.