Consumi di energia, quale è l’elettrodomestico più costoso in casa? No, non è l’asciugatrice ma la doccia a elettricità.

La doccia elettrica è l’articolo domestico meno efficiente dal punto di vista energetico. Questo è il risultato della ricerca del fornitore di Energia Irlandese che stima il costo in 3,33 euro per un’ora di funzionamento, quasi il doppio del prezzo all’ora della vasca da bagno (1,67 euro ).

Le famiglie sono alla ricerca di modi per ridurre i costi visto che le bollette energetiche continuano a salire. L’Irish Mirror ha pubblicato una lista, che l’azienda ha reso pubblica, elencando i 20 elettrodomestici che costano di più sulle bollette dell’elettricità ed i suoi esperti hanno calcolato quanto costa ciascuno per ora di utilizzo.

In testa per consumi, dunque, c’è la doccia elettrica. (Qui trovate una tabella completa).

A seguire tra gli altri:

la lavastoviglie costa 0,65 euro all’ora;

una lavatrice media sta sui 0,43 euro all’ora;

la televisione, un LCD da 42 pollici è di soli 0,04 euro;

mentre un tosaerba a spina costerà 0,56 euro.

La friggitrice ad aria sembra essere il modo più economico di cucinare a soli €0,56 all’ora, mentre il forno tradizionale costa €0,58.

Il microonde costa €0,65 ed il tostapane €0,68.

Seguono alcuni consigli per abbassare le bollette.

Per esempio, tenere il forno chiuso e non aprire lo sportello per controllare il cibo; se si può, utilizzare una pentola a cottura lenta; cucinare in serie; utilizzare il microonde perché consuma meno di un forno tradizionale; fare lavatrice e lavastoviglie solo quando sono piene, impostando il lavaggio a 30 gradi o con l’impostazione Eco se disponibile.

Il frigorifero va tenuto abbastanza vuoto così come il congelatore: consumeranno meno.

Ancora, nella lista troviamo le lampadine a LED. E una curiosità: se a casa c’è una macchina per il caffè ma si continua ad usare il bollitore per prepararlo, forse sorprenderà sapere che una macchina per il caffè consuma in media oltre il 60% di energia in meno per ogni utilizzo rispetto al bollitore: mezzo € per 1 ora.