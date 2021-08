Sono 7.230 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute riportati nel bollettino di giovedì 5 agosto. Ieri i nuovi contagi erano stati 6.596.

Sono invece 27 i morti in un giorno (ieri erano stati 21). I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, sono 212.227. Ieri erano stati 215.748. Il tasso di positività è del 3,4%, in aumento rispetto al 3% di un giorno fa.

Sono 268 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 8 in più nelle 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 25 (ieri erano 14).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.409, in aumento di cento unità rispetto a ieri.

Con i casi di oggi tornano sopra i centomila gli attualmente positivi al Covid: sono ora 101.046, con un incremento di 3.826 rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.377.188, i morti complessivi 128.163.

I dimessi e i guariti sono invece 4.147.979, con un incremento di 3.371 rispetto a ieri.

Coronavirus, i dati Regione per Regione

Lombardia 856.003: +793 casi (ieri +806), morti +1

Veneto 439.856: +888 casi (ieri +779), morti +1

Campania 433.161: +670 casi (ieri +496), morti +1

Emilia-Romagna 397.005: +669 casi (ieri +495), morti 0

Piemonte 366.821: +259 casi (ieri +257), morti 0 da 2 giorni

Lazio 361.014: +544 casi (ieri +513), morti +6

Puglia 256.947: +243 casi (ieri +236), morti 0 da 2 giorni

Toscana 254.983: +765 casi (ieri +765), morti +3

Sicilia 246.251: +831 casi (ieri +808), morti +5

Friuli-Venezia Giulia 108.442: +111 casi (ieri +94), morti 0 dal 29 luglio

Marche 106.286: +197 casi (ieri +211), morti +1 dal 22 luglio

Liguria 105.942: +169 casi (ieri +152), morti 0 da 2 giorni

Abruzzo 76.594: +123 casi (ieri +126), morti 0 da 3 giorni

P. A. Bolzano 73.891: +21 casi (ieri +28), morti 0 da 4 giorni

Calabria 71.586: +164 casi (ieri +151), morti +5

Sardegna 63.625: +522 casi (ieri +350), morti +4

Umbria 58.860: +147 casi (ieri +187), morti 0 dal 10 luglio

P. A. Trento 46.528: +33 casi (ieri +29), morti 0 dal 6 luglio

Basilicata 27.610: +63 casi (ieri +50), morti 0 da 2 giorni

Molise 13.962: +5 casi (ieri +15), morti 0 dal 3 luglio

Valle d’Aosta 11.821: +13 casi (ieri +9), morti 0 dal 14 luglio.