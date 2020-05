ROMA – Coronavirus, alias Covid-19, l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) alias World health organization (Who) ha pubblicato sul suo sito una pagina in cui vuole sfatare miti e bugie che circondano l’epidemia.

Consigli al pubblico sul Coronavirus (Covid-19): sfatare i miti, è il titolo.

Sul sito si legge:

° Al momento non ci sono farmaci autorizzati per il trattamento o la prevenzione di Covid-19.

Sono in corso numerosi studi farmacologici ma attualmente non ci sono prove che l’idrossiclorochina o qualsiasi altro farmaco possa curare o prevenire COVID-19.

° L’uso improprio di idrossiclorochina può causare gravi effetti collaterali e malattie e persino portare alla morte.

L’Oms sta coordinando gli sforzi per sviluppare e valutare medicinali per il trattamento di Covid-19.

° Aggiungere del pepe o peperoncino alle pietanze o alimenti NON previene né cura il Covid-19

Il modo migliore per proteggersi dal nuovo coronavirus è di tenersi ad almeno 1 metro di distanza dagli altri, lavarsi le mani frequentemente e accuratamente.

È inoltre utile per la salute generale seguire una dieta equilibrata, idratarsi, praticare esercizio fisico e dormire bene.

° Il Covid-19 NON viene trasmesso dalle mosche domestiche.

Al riguardo, attualmente non ci sono prove o informazioni.

Il Covid-19 si diffonde principalmente attraverso goccioline del respiro, quando una persona infetta tossisce, starnutisce o parla.

Si può rimanere contagiati toccando una superficie contaminata e poi toccare gli occhi, il naso o la bocca prima di lavare le mani.

Per proteggersi, mantenersi ad almeno 1 metro di distanza dagli altri e disinfettare le superfici toccate di frequente.

Lavare le mani spesso, accuratamente ed evitare di toccare occhi, bocca e naso.

° Spruzzare e introdurre candeggina o un altro disinfettante nel corpo NON protegge dal Covid-19 e può essere pericoloso.

Queste sostanze se ingerite sono velenose e causano irritazione e danni alla pelle e agli occhi.

La candeggina e i disinfettanti devono essere usati con cura solo sulle superfici.

Ricordare di tenere la candeggina e altri disinfettanti fuori dalla portata dei bambini.

° Bere metanolo, etanolo o candeggina NON previene o cura Covid-19 e può essere estremamente pericoloso.

Sono veleni. Berli può portare a invalidità e morte.

Il metanolo, l’etanolo e la candeggina sono talvolta usati nei prodotti per la pulizia per eliminare il virus sulle superfici.

Per proteggersi da Covid-19, disinfettare oggetti e superfici, in particolare quelli che si toccano regolarmente.

° Le reti 5G NON diffondono il Covid-19

I virus non possono viaggiare su onde radio/reti mobili. Covid-19 si sta diffondendo in molti paesi che non dispongono di reti 5G.

° L’esposizione al sole o a temperature superiori a 25° C NON previene il contagio.

Non importa quanto un paese sia soleggiato o caldo: si può rimanere contagiati.

I paesi con clima caldo hanno riportato casi di Covid-19.

° È possibile guarire dal Covid-19. Rimanere contagiati NON significa avere il virus per sempre.

In caso di contagio, assicurarsi di curare i sintomi. In presenza di tosse, febbre e difficoltà respiratorie, consultare immediatamente un medico, ma prima chiamare la propria struttura sanitaria.

La maggior parte dei pazienti guarisce grazie al trattamento di supporto.

° Bere alcol non protegge da COVID-19 e può essere pericoloso.

Il consumo frequente o eccessivo di alcol può aumentare il rischio di problemi di salute.

° Fare un bagno caldo non mette al riparo dal contagio.

La normale temperatura corporea è tra 36,5° C e 37° C, indipendentemente da quella del bagno o della doccia.

Fare un bagno con acqua estremamente calda può essere dannoso, in quanto provoca scottature.

° Le lampade a raggi ultravioletti (UV) NON devono essere utilizzate per disinfettare le mani o altre parti del corpo.

Possono causare irritazione all’epidermide e danneggiare gli occhi.

° Quanto sono efficaci gli scanner termici nel rilevare le persone positive?

Gli scanner termici sono efficaci nel rilevare le persone che hanno sviluppato la febbre ma non sono in grado di segnalare persone positive che non hanno la febbre.

Prima che compaiano i sintomi, febbre ecc., ci vogliono dai 2 ai 10 giorni.

° Sciacquare regolarmente il naso con la soluzione salina è d’aiuto a prevenire il contagio?

No. Non ci sono prove. Esistono solo prove limitate che può far guarire più rapidamente un raffreddore normale. Tuttavia, non è stato dimostrato che il risciacquo regolare del naso prevenga le infezioni respiratorie.

° Mangiare aglio può aiutare a prevenire il contagio?

L’aglio è un alimento sano che possiede alcune proprietà antimicrobiche. Tuttavia, per il coronavirus non ci sono prove che il consumo di aglio protegga dal contagio.

° Il nuovo coronavirus colpisce le persone anziane o sono vulnerabili anche i più giovani?

Si può rimanere contagiati a qualsiasi età. Le persone anziane e chi ha malattie pregresse (come l’asma, il diabete, le malattie cardiache) sembrano essere più soggette alle complicazioni del virus.

L’Oms consiglia alle persone di tutte le età di prendere provvedimenti per proteggersi dal virus, ad esempio seguendo una buona igiene delle mani e una buona igiene respiratoria.

° Gli antibiotici sono efficaci nella prevenzione e nel trattamento del nuovo coronavirus?

No, gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo sui batteri.

Il Covid-19 è un virus, pertanto gli antibiotici non devono essere usati come mezzo di prevenzione o trattamento.

Tuttavia, in caso di ricovero in ospedale per il Covid-19, vengono somministrati gli antibiotici in presenza di una coinfezione batterica.