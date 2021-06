Covid, allarme in India per la variante Delta Plus o AY.1: potrebbe eludere i vaccini (Foto archivio Ansa)

Nuovo allarme Covid: l’India ha dichiarato “preoccupante” la variante “Delta Plus” o “AY.1”: è più trasmissibile della Delta e potrebbe eludere i vaccini.

La variante Covid Delta Plus si diffonde in India

Il ministero della salute indiano ha comunicato che la variante Covid Delta Plus si è già diffusa in tre Stati del Paese, Maharashtra, Kerala e Madhya Pradesh, nonostante i tentativi di bloccarla.

Non ci sono prove che la variante Delta plus, individuata in nove Paesi – Stati Uniti, Regno Unito, Portogallo, Svizzera, Giappone, Polonia, Nepal, Russia e Cina – rappresenti una minaccia maggiore della variante Delta originale.

Tuttavia gli esperti l’hanno definita “Variant of concern”, cioè variante di preoccupazione perché ha facilità di trasmissione, la malattia è più grave, ha una neutralizzazione ridotta da parte di anticorpi o efficacia ridotta di cure e vaccini.

Le caratteristiche della variante Delta Plus

La variante Delta Plus contiene un’ulteriore mutazione – K417N- sulla spike del Coronavirus rilevata nelle varianti Beta e Gamma emerse rispettivamente per la prima volta in Sudafrica e Brasile.

Francois Balloux, a capo del Genetics Institute dell’University College di Londra, ha spiegato: “La variante Delta plus rappresenta lo 0,00002% di tutte le varianti Delta sequenziate fino ad oggi. Non ci sono prove che il ceppo si stia attualmente espandendo in nessun Paese”.