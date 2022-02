Deborah Compagnoni chi è, età, altezza, peso, marito, figli, dove vive, fratello, padre, vita privata. Il suo nome è legato indissolubilmente allo sci. E’ la sciatrice italiana più vincente di sempre. Tomba e Compagnoni, Compagnoni e Tomba, sono loro nell’immaginario italico la coppia d’oro della neve. Andiamo però a conoscere meglio la vita privata di Deborah.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, la biografia di Deborah Compagnoni

Deborah Compagnoni è nata a Bormio il 4 giugno 1970. Allo stato attuale ha dunque 51 anni. E’ del segno zodiacale dei Gemelli. E’ alta 165 centimetri, il suo peso forma è di 62 chili circa.

Originaria di Santa Caterina Valfurva in Valtellina, debuttò in campo internazionale in occasione dei Mondiali juniores di Bad Kleinkirchheim 1986 dove, non ancora sedicenne, vinse la medaglia di bronzo nella discesa libera; l’anno dopo nella rassegna iridata giovanile di Hemsedal/Sälen 1987 conquistò la medaglia d’oro nello slalom gigante e nuovamente quella di bronzo nella discesa libera. Sempre nel 1987, il 28 novembre, ottenne il primo piazzamento in Coppa del Mondo, a Sestriere in supergigante (5ª). Nel 1988 subì il primo degli infortuni che avrebbero seriamente inciso sulla sua carriera, la rottura del ginocchio destro, seguito da un grave blocco intestinale che ne mise a rischio la vita; ai Campionati italiani 1989 vinse la medaglia d’oro in tutte e quattro le specialità in programma (discesa libera, supergigante, slalom gigante e slalom speciale).

Marito, figli, dove vive, la vita privata di Deborah Compagnoni

È stata sposata per 13 anni con l’imprenditore Alessandro Benetton. I due si sono separati a gennaio 2021. Insieme hanno avuto 3 figli. Agnese (21 anni), Tobias (17 anni) e Luce (14 anni).

Deborah Compagnoni si divide tra Treviso, dove abitano i suoi figli (a Ponzano nella villa di Tadao Ando) e le località montane che tanto ama (dalla “sua” Santa Caterina Valfurva a Cortina).

La morte del fratello Jacopo, il padre, la famiglia di Deborah Compagnoni

Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa, è purtroppo scomparso il 16 dicembre 2021, a soli 40 anni. Era maestro di sci, guida alpina e maestro di alpinismo. E’ morto travolto da una valanga.

Anche il papà, Giorgio Compagnoni, è un ex maestro di sci.

Cosa ha vinto Deborah Compagnoni?

Nonostante alcuni gravi infortuni subiti in carriera, è la più vittoriosa sciatrice alpina italiana di sempre: sedici vittorie in Coppa del Mondo, tre medaglie d’oro iridate, tre d’oro olimpiche per un totale dì 22 vittorie. Ha conquistato anche una Coppa del Mondo di slalom gigante.

Per leggere la sua carriera al completo ci rimettiamo alla pagina Wikipedia.