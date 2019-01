ROMA – Desiree Maldera, ex tentatrice di Temptation Island, ha presentato il suo abito di nozze con una foto su Instagram: si tratta di un tailleur bianco. Qualche follower l’ha elogiata per la sua eleganza e semplicità, altri, però, non hanno gradito la scelta di un vestito così poco tradizionale per il matrimonio. Uno addirittura ha messo in dubbio le nozze stesse, scrivendo che si tratta di un “semplice contratto risolvibile nel giro di 12 mesi, male che vada”. Risposta brutale della Maldera: “Ma tu hai mai scop***?”.

Qualcuno ha polemizzato sul rito civile scelto da Desirèe e Valerio. Qualcuno ha criticato le sue labbra gonfie. Qualcuno le ha domandato il perché di quella scelta, ma lei ha risposto seccamente: “Sono moderna”.

Alla fine Desiree ha commentato sempre così il matrimonio sui social: “Si lo voglio. Ufficiale Marito&Moglie. Un ringraziamento Speciale a mio papá e al papà di vale che hanno fatto nevicare. Non nevica da nessuna parte solo su casa nostra impressionante. Miliano e Como niente neve. Io scioccata. Un matrimonio in bianco”.