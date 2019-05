Domenica Live, Ambra Lombardo sotto accusa. Karina Cascella: “Bacio a Kikò solo per…”

ROMA – A Domenica Live si parla di Grande Fratello (e come potrebbe essere altrimenti visto che Barbara D’Urso conduce entrambe le trasmissioni?). Nella puntata del 12 maggio l’obiettivo degli ospiti è Ambra Lombardo, accusata di aver baciato Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari) solo per avere visibilità.

Karina Cascella lo ha detto senza troppi giri di parole, definendola addirittura una stratega: “Uscita dalla Casa nessuno ti avrebbe intervistato. Se non avessi baciato Kikò, di cosa avremmo parlato?”. Poi, per rafforzare la propria tesi, Karina sentenzia che la storia iniziata nella casa più spiata d’Italia ha pochi mesi di vita: “Voglio un appuntamento a settembre perché secondo me questa storia non arriva ai fuochi d’artificio di ferragosto. Vedremo…”.

Ambra Lombardo prova a difendersi e la Cascella contrattacca, chiedendo provocatoriamente come mai Ambra (che fa l’insegnante) abbia preso un’agenzia. La risposta è secca: “Ho sempre fatto la modella, ho due agenzie, una come modella, una per lo spettacolo”. (Fonte Mediaset Play).