Eros Ramazzotti chi è: età, dove e quando è nato, altezza, peso, figli, fidanzata, Michelle Hunziker, canzoni. Il cantante romano sarà tra gli ospiti di Michelle Impossibile, lo show condotto dalla Hunziker che andrà in onda stasera alle 21.25 su Canale 5 in cui la showgirl e conduttrice ripercorrerà i suoi 25 anni di carriera.

Età, dove e quando è nato, altezza, peso, nome completo: la biografia di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti è nato a Roma il 28 ottobre 1963 e ha 58 anni di età ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Il suo nome completo è Eros Luciano Walter Ramazzotti. Figlio di Rodolfo Ramazzotti, operaio edile, e di Raffaela Molina, casalinga, originari lui della provincia di Viterbo, lei di quella di Vibo Valentia, Eros cresce nel quartiere periferico di Roma sud-est Cinecittà, nel comprensorio di case popolari Lamaro.

Eros Ramazzotti è alto 185 centimetri e pesa 82 chili. Il suo profilo Instagram è @ramazzotti_eros dove vanta 1,5 milioni di follower.

Suo padre era musicista e cantante amatoriale. Sin da giovane, Eros mostra una precoce predisposizione per la musica interessandosi prima allo studio del pianoforte e poi della chitarra, avvalendosi di due suoi amici del suo quartiere, uno chitarrista jazz, l’altro intrattenitore di piano bar. Eros Ramazzotti è ateo.

Dopo la licenza media, fa domanda di ammissione al Conservatorio di Roma, ma viene respinto. Si iscrive allora a ragioneria nell’istituto dirimpetto a casa sua, ma dopo tre anni frequentati con scarso interesse e profitto abbandona gli studi. La difficile vita di periferia lo spinge a sviluppare, in adolescenza, un carattere chiuso: alla compagnia dei coetanei preferisce quella del suo cane Billy, un pastore belga, ma la traumatica fine del suo compagno di banco Ivano, morto in un incidente stradale dopo aver consumato una dose di eroina, lo spinge a puntare sulla passione per la musica per evitare di cadere nel tunnel della droga come molti ragazzi del suo quartiere.

In gioventù, influenzato dagli ideali politici del padre, si tessera al Partito Comunista Italiano, ritirando tuttavia la sua iscrizione dopo sei mesi. Dopo un tentativo fallito della famiglia di emigrare in Australia (erano in procinto di vendere il loro modesto appartamento), Eros trascorre un intero anno a studiare inglese.

Matrimoni con Michelle Hunziker e con Marica Pellegrinelli, fidanzata attuale e figli: la vita privata di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti è stato sposato due volte: con Michelle Hunziker (1998-2002) e con la modella Marica Pellegrinelli (2014-2019). Il cantante ha tre figli: Aurora Sophie nata nel 1996 dal matrimonio con Michelle Hunziker, Raffaela Maria (2011) e Gabrio Tullio (2015) avuti dalla Pellegrinelli. Tra le fidanzate recenti si è parlato di Veronica Montali, cantante ex di Amici di Maria De Filippi e di Marta Delogu, un influencer, modella e aspirante attrice di 23 anni.

Eros Ramazzotti, carriera ed esordi

Eros Ramazzotti esordisce al Festival di Sanremo nel 1984. Il suo brano Terra Promessa è un trionfo nella sezione Nuove Proposte. Eros ha venduto oltre 60 milioni di dischi e collezionato collaborazioni con star come Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti.

Quindici gli album in lingua italiana pubblicati in carriera, cinque le raccolte e innumerevoli i tour in tutto il mondo. Eros ha cantato anche in spagnolo: nel 2019 ha realizzato il singolo Per le strade una canzone insieme al cantante portoricano Luis Fonsi.