Federica Pellegrini chi è: dove e quando è nata, età, biografia, fidanzato e vita privata

Federica Pellegrini sarà una delle ospiti nel salotto di Domenica In. Dove e quando è nata? Quanti anni ha? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Dove e quando è nata, età: la biografia di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è nata a Mirano, in provincia di Venezia, il 5 agosto del 1988, sotto il segno zodiacale del Leone. Ha dunque 33 anni.

Nuotatrice di fama internazionale, è specializzata nello stile libero di cui è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m.

Soprannominata da molti la Divina, è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia nonché una delle più longeve in assoluto nel suo ambito.

In carriera ha preso parte a cinque rassegne olimpiche: la prima nel 2004 quando, solo sedicenne, conquistò la medaglia d’argento nei 200 m stile libero divenendo all’epoca la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale.

Nel 2008 prese parte ai Giochi Olimpici di Pechino e vinse in quella stessa gara la medaglia d’oro regalando all’Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto.

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è stata la prima nuotatrice della storia a partecipare a cinque diverse finali olimpiche di una stessa specialità.

Ai mondiali di Melbourne 2007 ha infranto il primo degli 11 record del mondo da lei stabiliti in carriera.

E’ stata campionessa iridata dei 200 m e 400 m stile libero sia nel 2009 sia nel 2011, diventando la prima nuotatrice capace di vincere consecutivamente il titolo in entrambe le distanze in due diverse edizioni della manifestazione.

Ai campionati del mondo è anche l’atleta più vincente in una stessa gara grazie ai 4 ori, 3 argenti e 1 bronzo conquistati in otto diverse edizioni: dalla rassegna di Montréal 2005 a quella di Gwangju 2019, infatti, è sempre salita sul podio nei 200 m stile libero.

Per i successi ottenuti ai Giochi Olimpici nel 2004 e nel 2008 è stata insignita dei titoli di Ufficiale e di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Non solo nuoto: Federica Pellegrini e la tv

Oltre che campionessa di nuoto, Federica Pellegrini è anche un volto noto della tv. Ha partecipato a diversi programmi televisivi ed è stata testimonial in diversi spot pubblicitari: nel 2010 per Enel e per Pavesi; nel 2012 per Yamamay; nel 2013 per il marchio Jaked, specializzato in articoli per il nuoto e sportswear.

Tra il 2014 e il 2016 è stata testimonial in altre campagne: lo shampoo Head&Shoulders, prodotti hi-tech Miia e i gioielli Swarovski.

Tra i progetti di sensibilizzazione a cui ha prestato la propria immagine ricordiamo l’iniziativa “Mare Pulito” contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta sulle spiagge, la campagna contro il femminicidio “Ferma il Bastardo” e il progetto di lotta contro il doping “I am doping free” promosso dall’allora compagno Filippo Magnini.

Dall'agosto 2015 un tratto del Lungomare delle Stelle di Jesolo è intitolato a Federica Pellegrini.

Federica Pellegrini è anche testimonial di ADMO (l’Associazione nazionale dei donatori di midollo osseo) e nel 2007 si è tipizzata per dare disponibilità a donare il midollo osseo.

Dal 2019 è diventata giudice del talent show Italia’s Got Talent, in onda su TV8 e Sky Uno.

Dall’ottobre del 2021 conduce alcune puntate de Le Iene con Nicola Savino.

Da Filippo Magnini a Matteo Giunta: la vita privata di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è stata fidanzata dal 2008 al 2011 con il nuotatore Luca Marin. I due hanno convissuto a Verona fino alla rottura della relazione.

Nel 2018 Marin ha raccontato di aver sorpreso in hotel lei e Filippo Magnini, chiusi nella camera di Federica. La Pellegrini inizia una relazione con Magnini che dura fino al 2017.

Dopo la rottura con Magnini si lega a Matteo Giunta, il suo allenatore. La storia viene ufficializzata però solo dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020. I due hanno annunciato di recente che si sposeranno a Venezia quest’estate.