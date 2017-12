AGRIGENTO – A Canicattì, in provincia di Agrigento, vivono le sorelle Cammalleri. Fefè e Dedè stanno insieme da più di un secolo e martedì 12 dicembre hanno festeggiato il compleanno della più giovane delle due. Fefè ha compiuto 106 anni e ad aiutarla a spegnere le candeline ci è voluto anche il fiato di Dedè che di anni ne ha ben 112.

A brindare con le sorelle ultracentenarie c’era poi anche uno stuolo di nipoti ultra settantenni e la cognata di 94 anni. Insomma un vero e proprio party della longevità.

A ottobre dello scorso anno, per i suoi 111 anni, Diega detta Dedè, ex maestra in pensione, ha ricevuto una medaglia d’oro dall’allora ministra dell’Istruzione, Stefania Giannini. In quell’occasione disse di non aver mai punito i suoi alunni “ma se necessario li ho solo corretti”. “Do un consiglio a chi insegna, scordatevi di essere maestre e ricordatevi di essere umani”. Dedè ha ricevuto un riconoscimento anche dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che l’ha insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica.

L’ex maestra, ormai in pensione da circa mezzo secolo, non si è mai sposata ed è rimasta al fianco della amata sorella Fefè, di sei anni più giovane. Insieme vivono in un palazzo in centro a Canicattì, coccolate dal nipote Aldo. Ricevono le amiche e allenano la mente recitando poesie. La loro preferita è L’Infinito di Giacomo Leopardi.

Nei prossimi giorni il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura organizzerà una festa per loro, per brindare alle sorelle che con la loro età sono nei primi posti tra gli anziani più longevi d’Italia. E a chi si domanda quale sia il loro segreto, le due sorelle rispondono: “Andare a letto con la coscienza a posto“.