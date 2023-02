Festival di Sanremo, le nostre pagelle della terza serata

Si parte con la coppia più attesa di questa edizione

PAOLA E CHIARA – FURORE – VOTO 7/8

L’esibizione di ieri, forse più a fuoco, ci è sembrata migliore. La canzone rimane sempre orecchiabile e la continueremo a sentire per un bel po’. L’età per loro si è tramutata in esperienza, lasciando intatta la loro freschezza.

MARA SATTEI – DUEMILAMINUTI – VOTO 6/7

Arriva un po’ in debito di ossegino ed emozionata. La performance ne risente un po’. La canzone è gradevole e il flow scorre liscio ma, sempre a causa del fiato che manca un po’, ne risente la canzone anche se non inficia più di tanto all’ascolto. Gradevole però è l’aggettivo che calza meglio al tutto.

ROSA CHEMICAL – MADE IN ITALY – VOTO 9

Confermiamo le impressioni di ieri. Oggi, con look sgargiante ma più sobrio di ieri, Rasa Chemical mantiene costante il livello della sua performance e quindi il voto rimane identico. Il pubblico risponde con piacere alla chiamata del ritmo e in sala ci si diverte. Anche l’orchestra ci mette del suo per creare lo spettacolo.

GIANLUCA GRIGNANI – QUANDO TI MANCA IL FIATO – VOTO 8

Questa è la grande occasione di rilancio per l’artista che aveva sofferto una esclusione dal mondo che gli apparteneva. Grande lezione di stile sul palco quando ci sono problemi tecnici (chi ha orecchie per intendere intendono). Gianluca ferma tutto, si prende la colpa di aver fatto una richiesta sbagliata. Il pubblico lo perdona subito: la sincerità paga. Gianluca è tornato. Grande!

LEVANTE – VIVO – VOTO 7 1/2

Rispetto alla scorsa serata, Levante si è tolta un peso. Si diverte molto di più e tutto l’insieme ne beneficia. Una volta che si è fatto l’occhio al nuovo look si inizia a inquadrare la nuova fase intrapresa dall’artista. Performance più convincente. Brava e coraggiosa.

TANATAI – TANGO – VOTO 7

Bello e bello non gli si può dire proprio niente. In una veste che lo fa sembrare il protagonista di una fiction forse distrae un po’ dalla canzone. Rimane sempre graziosa. Sentimenti semplici, cantato classicheggiante ritornello onesto Tranquilli che non arriva di nuovo ultimo.

LAZZA – CENERE – VOTO 5+

Lo scherza pure Morandi che lo richiama con un simpatico “Hei Bro!” prima che inizi a cantare. Si continua a non capire dove si voglia andare a parare e le liriche si perdono in una produzioni fin troppo presente che impasta tutto e schiaccia l’artista. Magari, lasciandogli un po’ più di spazio le cose sarebbero andate diversamente. Troppo tutto, di nuovo. Finale strappacuore con il ragazzo che cerca la mamma in mezzo al pubblico per darle i fiori. il più è per il cuore di mamma.

LDA – SE POI DOMANI – VOTO 7+

Molto più sciolto della precedente performance, LDA a rotto il ghiaccio e quindi si lascia un po’ più andare. Il che non guasta alla canzone. La famiglia d’Alessio, sul palco e alla direzione dell’orchestra ci hanno preso gusto e quindi tutto fila più che liscio e in sintonia con lo spirito del festival.

MẴNESKIN FEATURING TOM MORELLO (OSPITI) – VOTO 8

Il gruppo si produce in un’esibizione così impeccabile da sembrare in playback e, in faccia a tutti i rosiconi che gli urlano in faccia che non sono rock. Il mitologico Tom Morello, in barba al fatto che non c’è mai stata una band così amata e odiata come questa, si diverte come un matto. Damiano che ha evidenti problemi agli auricolari si spoglia e si toglie pure quelli. Bene così. Avanti così!

MADAME – IL BENE E IL MALE – VOTO 9

Si conferma molto a fuoco e senza sbavature. Una canzone apparentemente facile – ma solo perché lei è bravissima a eseguirla – ma molto complessa da cantare.Non le si può dire nulla: c’è grinta, talento, voglia di fare. Sarebbe bello sentirla con la sua voce naturale priva di effetti. Madame è la candidata ideale per vincere questa edizione.

ULTIMO – ALBA – VOTO 6

Più distanti ma più simili… e via dicendo. Una canzone troppo sotto tono, musicale, per la tessitura vocale non eccelsa del cantante. I crescendo non crescono abbastanza, poco sostenuti da una voce che stenta a stare dietro alla sua stessa canzone. C’è ancora parecchio da lavorare. Non al piano però che accompagna in modo piacevole le parole.