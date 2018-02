ROMA – Riccardo Fogli e Roby Facchinetti tornano a calcare il palco dell’Ariston del Festival di Sanremo, ma stavolta non lo fanno con i Pooh. I due cantanti tornano in gara, da amici, con Il segreto del tempo, una canzone che parla proprio dell’amicizia che li lega e che li ha legati per tutta la loro carriera musicale.

Ecco il testo de Il segreto del tempo: per votarli il numero 08.

Ci sono giorni in cui muori dentro, e non lo sai

Perché volevi cambiare il mondo che non cambia mai

La tua vita che non ti vuole, che sembra scegliere senza te

Tu che sorridi e ci provi ancora, ma non sei lì

Ci sono giorni in cui guardi indietro, e chiedi di te

A un vecchio amico a chi hai amato, e adesso non c’è

E ti agiti e ti commuovi, se ti parlano ancora di lei

Perché è possibile allontanarsi senza lasciarsi mai

Senti il peso di ogni errore, vorresti arrenderti e andare via

Chiudere gli occhi un momento solo, e così sia

Io ti ho visto impazzire d’amore

Ubriacarti di felicità

Caro amico hai perso il cuore, lui ti ritroverà

Il segreto del tempo è che tutto perdona

A chi tutto alla vita si dà

Ho visto amici andare in pezzi, è successo anche a me

Buttare al vento certezze e abbracci e una parte di sé

Perché a volte non puoi cambiare, senza distruggere quello che hai

E chiedi al cielo il tuo tempo indietro, ma non lo avrai

E sei fragile e vuoi scappare, dalla vertigine dell’età

Per non sentire che sei da solo davanti a te

Io ti ho visto impazzire d’amore

Ubriacarti di felicità

Caro amico chiedi al cuore, lui ti ricorderà

Il segreto del tempo è che tutto perdona

A chi tutto alla vita si dà

Il segreto del tempo

È che il tempo perdona

Chi tutto alla vita si dà