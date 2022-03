Fiordaliso chi è, età, altezza, peso, marito, figli, vita privata, dove e qando è nata, Instagram. Una delle cantautrici più famose della storia della musica italiana, interprete, tra l’altro, di Non voglio mica la luna. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, padre, madre, vero nome, la biografia di Fiordaliso

Marina Fiordaliso, vero nome della cantante Fiordaliso, è nata a Piacenza il 19 febbraio del 1956. Allo stato attuale ha dunque 66 anni, è del segno zodiacale dell’acquario. E’ alta 165 centimetri e il suo peso forma si attesta attorno ai 52 chili.

Figlia di Auro Fiordaliso e Carla Pozzi e prima di sei figli, Marina inizia giovanissima a studiare pianoforte e canto, presso il conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza. Esordisce all’età di 13 anni nell’orchestra “L’allegra compagnia” dove suo padre suonava la batteria, poi nel 1971 all’età di 15 anni rimane incinta del primo figlio che nascerà a Milano il 10 febbraio 1972. La carriera da cantante di Fiordaliso prosegue negli anni settanta entrando a far parte dell’orchestra spettacolo Bagutti, con la quale incide alcuni album; sua, ad esempio, è la voce solista del brano Io ho bisogno del mare (1980), title track dell’album omonimo all’interno del quale canta altri brani.

Nel 1981, partecipa al Festival di Castrocaro, dove presenta la canzone Scappa via, piazzandosi al primo posto, a pari merito con Zucchero Fornaciari, autore del brano. Durante le esibizioni viene notata dal paroliere Salvatore De Pasquale (in arte Depsa), che le procura un contratto con la Durium e ne diventa il primo produttore e pigmalione. Il brano con cui vince Castrocaro non verrà mai pubblicato su singolo, ma è presente nella Compilation di Castrocaro ’81 edita dalla Phonogram.

Marito, figli, separazione, Instagram, la vita privata di Fiordaliso

Fiordaliso non è sposata ma ha due figli. Il primo, Sebastiano Bianchi, è nato quando lei aveva solo 15 anni. A Verissimo ha raccontato le difficoltà di quel momento: “Scoprii di essere incinta a 15 anni (…). Mio padre mi mandò via di casa e andai in un istituto per ragazze madri. Era un periodo storico in cui ancora era una vergogna rimanere incinta”.

Una volta uscita dal centro per ragazze madri Fiordaliso sposò il padre del suo primo figlio, ma fu un matrimonio violento: “C’erano le botte. Però, in quel periodo era normale che una donna le prendesse. Ma c’è un limite. Io voglio dire alle donne che ce la possono fare, bisogna andare via subito. Io ce l’ho fatta, sono stata aiutata dalla mia famiglia, mio padre mi ha salvata. Posso anche scusarlo perché aveva 17 anni, si è trovato improvvisamente a badare a una famiglia. Però le botte non si scusano mai”, aveva raccontato a Domenica Live.

Fiordaliso ha avuto anche un secondo figlio, Paolino Tonoli, nato nel 1989, che sembra aver cresciuto da sola, da quanto è noto.

Poco si sa, del resto della sua vita privata e sentimentale. Nel 2016 lei stessa aveva dichiarato: “Sono single, non mi interessa. Non ho più libidine, istinto, voglia di fare l’amore. Ho trovato la pace dei sensi e sto da Dio”.

Fiordaliso ha un account ufficiale su Instagram. Per quanto riguarda carriera e canzoni più famose, meglio affidarsi a Wikipedia.