Flavio Briatore e il post pro Mario Draghi: “Un signore con master al Mit, ex Bce, fa consultazioni col bibitaro e il dj”

Flavio Briatore e il post su Mario Draghi: parola rilanciate da molti che puntano il dito contro la scarsa preparazione, cultura ed esperienza politica e lavorativa di molti parlamentari italiani in questi giorni alle prese con le consultazioni con il premier incaricato.

Il post di Flavio Briatore a sostegno di Mario Draghi

Nel suo post, pubblicato su Instagram ma rilanciato su molti social, da Facebook a Linkedin, Flavio Briatore scrive: “C’è un signore con Master al Massachusetts Institute of Technology, ex Governatore della Banca d’Italia, Consulente delle più importanti società del mondo, Presidente del Financial Stability Board, Professore ordinario in politica monetaria, membro del Board of Trustees di Princeton, Presidente per 8 anni della Banca Centrale Europea, che deve fare le consultazioni con il bibitaro, la Signora Pina, quello con la terza media, l’ex velina, la lavandaia, l’ex tronista, il dj, il diplomato alle scuole serali, l’odontotecnico. E’ come se Michelangelo si mettesse a fare le consultazioni sulla pittura con quello che fa le strisce pedonali…”. Quindi la conclusione: “Auguri a Mario Draghi”.

Flavio Briatore contro le chiusure dei locali in Sardegna

Il manager piemontese, fondatore del Billionaire, nei mesi passati aveva fatto parlare di sé per le sue prese di posizione contro l’amministrazione sarda e la decisione, poi rivelatasi tardiva, di chiudere locali e discoteche, compreso appunto il Billionaire.

Flavio Briatore e la critica a Mario Monti

Nelle scorse settimane Briatore aveva poi criticato un altro tecnico alla guida di un governo d’emergenza: Mario Monti. “Mario Monti dice che io non sono un opinion maker. Ha ragione: io sono un Maker, uno che FA, a differenza di lui che parla a vanvera e ha fatto solo guai”, aveva scritto su Instagram a commento della sua partecipazione al programma Mediaste Diritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.