Blitz dice

Elegante prontuario made in Sole 24 Ore per sapere di che famiglia sei, famiglia bollette s’intende. Dimmi che contratto di fornitura hai e quanta potenza nel contatore e ti dirò se sei famiglia da 790 euro di aumento all’anno. Oppure da 1.135 anche da 1700 euro in più annui, euro da pagare nell’anno che arriva […]