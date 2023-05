Formula 1, Gp Monaco, Verstappen in trionfo sotto la pioggia, ancora sul podio Alonso, solita delusione Ferrari. Bocciato il muretto box della Rossa.

Formula 1, Gp Monaco, Max Verstappen trionfa sotto la pioggia sul circuito cittadino di Montecarlo. Ha dominato i 78 giri del GP Monaco dall’inizio alla fine.

Quarta vittoria stagionale in sei gare. Benissimo il 41enne Alonso ancora sul podio del Mondiale. Il Principato lo ha omaggiato di applausi e cori da stadio. Sottotono (eufemismo) la Ferrari, ancora una volta giù dal podio stavolta stessa sorte per le due Mercedes.

GRIGLIA DI PARTENZA

Verstappen, per la prima volta in carriera si è aggiudicato la pole del Principato. Partito davanti con l’eterno Alonso che sabato aveva dimostrato di essere il più veloce con la Aston Martin. Una sola Red Bull al comando. Perez in avvio di qualifica si è schiantato a Santa Devota ed è partito dal fondo accanto all’Alfa Romeo di Zhou.

Dietro il Tulipano e lo spagnolo, la Ferrari di Sainz (4) e l’Alpine-Renault di Ocon (3). Terza fila con Hamilton (5) e Leclerc (6). Quarta fila con Gasly (7) e Russell (8), quinta con Tsunoda (9) e Norris (10). A seguire le cinque file del “secondo blocco: con Piastri (11),De Vries (12), Albon (13), Stroll (14), Bottas (15), Sargeant (16), Magnussen (17), Hulkenberg (18), Zhou (19), Perez (20).

Leclerc è partito sesto – tre posizioni in meno – perché sabato sotto il tunnel, concludendo il giri di rientro, ha rallentato il tentativo di Lando Norris. “Impeding, nel gergo dei motori e Carletto ha perso un’altra buona occasione. E pensare che anche il terzo posto gli stava stretto.

GARA DI FORMULA 1 NEL SEGNO DEL TULIPANO

Partenza regolare, temperatura dell’asfalto sui 42 gradi, prevalenza di gomme gialle. In programma 78 giri. Parte la caccia ad un super Verstappen. Primi 10 giri senza particolari novità. All’undicesimo Carlos Sainz perde un pezzo dell’ala ma resta in pista e mantiene il quarto posto dietro ad Ocon.

Al 20esimo giro Verstappen ha un vantaggio su Alonso di 8”. Al 30esimo il vantaggio è salito a 10”375. Rimontano i piloti Ferrari: Sainz terzo, Leclerc quarto. Esultano i tifosi dai balconi. A metà gara avanza la preoccupazione della pioggia e Alonso accorcia il ritardo sul fenomeno olandese Verstappen: 8”885. Arriva la segnalazione dalla vicina Ventimiglia di una pioggia battente e i box si preparano al peggio. Comincia la raffica dei pit stop. Tensione alle stelle.

ULTIMI 20 GIRI CON LA PIOGGIA

Prime gocce alla Curva 3 (giro n.52). Dopo due giri in certi punti la pista è un lago. piloti resistono eroicamente. Comincia una nuova corsa. Sargeant e Magnussen vanno a muro; Russell sbanda, rientra intralciando e si becca 5” di penalizzazione. Fase caotica. Bocciata la strategia Ferrari. Ultimi 10 giri, la piovosità è sparita, il tracciato miracolosamente si asciuga, non ovunnque però. Verstappen domina con 22” su Alonso. Terzo Ocon a 18”. A nove giri dal termine si blocca Tsunoda.

PROSSIMO GP DI FORMULA 1 A BARCELLONA

La settima prova del Mondiale si disputerà domenica 4 giugno a Barcellona sul circuito di Catalogna venti km da Barcellona, in località Montmelo’. È il fiore all’occhiello del capoluogo catalano, lungo 4.657 metri con 14 curve. Verstappen ha vinto l’anno scorso, interrompendo il dominio Hamilton (6 GPM consecutivi).