ROMA – C’è complicità tra l’ex tronista Francesco Monte e la ex modella Giulia Salemi. I due si sarebbero lasciati andare a lunghe confidenze in giardino.

L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha anche ammesso davanti agli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip che Giulia è “una bellissima ragazza”.

Monte e Salemi avrebbero affrontato temi anche piuttosto intimi, parlando anche delle proprie fragilità, come spiega Today, tanto che la influencer italo-iraniana è arrivata quasi a commuoversi.

“Ti ho trattato come una persona con cui ho un rapporto non estremamente superficiale, riflettici”, ha detto ad un certo punto Giulia, per poi scherzare imbarazzata: “E non mi guardare…”.

Tornato nella Caverna, Monte ha raccontato ai ragazzi, Andrea Mainardi, Walter Nudo, Stefano Sala, quanto accaduto. “Sono cose che vivo così come vengono – ha spiegato l’ex tronista – Al momento non cerco quello. E’ una bellissima ragazza ma non incarna il mio prototipo. Va detto però che ho sempre avuto relazioni con donne completamente diverse da mio canone estetico, quindi…”.

Le confidenze sono state confermate anche da Giulia Provvedi, che poco prima aveva assistito in prima persona in giardino: “C’è stata una lunga chiacchierata in giardino. Io ho dei presentimenti. Mi ha detto che in due giorni non può conoscere una persona, ma secondo me lei aspetta un gesto da lui…”.