FROSINONE, STADIO BENITO STIRPE – Frosinone-Sampdoria 0-3, gol: Fabio Quagliarella 11′, 47′ Caprari, 54′ Defrel. Partita valida come anticipo del sabato del campionato italiano di calcio di Serie A.

Sampdoria in vantaggio al primo affondo. Disattenzione della difesa del Frosinone, assist di Caprari e gol da due passi di Quagliarella. Sampdoria vicina al raddoppio al 15′, Quagliarella ha visto Sportiello fuori dai pali e ha provato a batterlo da centrocampo ma il portiere dei padroni di casa è riuscito a fermare il pallone. Traversa del Frosinone al 20′, Salamon bravissimo a smarcarsi: il colpo di testa del difensore si stampa però sulla traversa. Al 22′, cartellino giallo per Defrel: l’ex attaccante della Roma ha fermato fallosamente una ripartenza del Frosinone. Tiro cross di Molinaro al 33′, palla di poco alta sopra la traversa della porta della Sampdoria. Ammonito Brighenti, al 35′, per un fallo ai danni di Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria zoppica. Il primo tempo è terminato con la Sampdoria in vantaggio a Frosinone. I blucerchiati hanno sbloccato subito la partita con Quagliarella ma poi hanno sofferto il ritorno dei padroni di casa che hanno sfiorato il pareggio con Salamon che ha colpito una traversa.

La Sampdoria chiude la partita nella ripresa. Al 47′ Caprari segna su assist di Fabio Quagliarella e al 54′ Defrel dribbla Krajnc e batte agevolmente Sportiello per il suo terzo gol in questo campionato.

Il tabellino di Frosinone-Sampdoria

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Soddimo, Molinaro; Perica, Ciano

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Caprari; Defrel, Quagliarella

Gli highlights di Frosinone-Sampdoria

Defrel supera Krajnc e segna il suo terzo gol in campionato

Il raddoppio di Caprari su assist di Quagliarella

Gianluca Caprari Goal Frosinone0-2 Sampdoria 15.09.2018 https://t.co/fBabqBQ8V3 — Football ⚽️ (@lovefotball5) 15 settembre 2018

Gol di Quagliarella su assist di Caprari