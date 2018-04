ROMA – Gesù era un “alieno” arrivato da Venere approdato con un astronave su Holdstone Down Hill, una montagna sacra in Gran Bretagna.

L’affermazione è di The Aetherius Society, un’organizzazione spirituale internazionale che si descrive come “una religione in crescita con un seguito di portata mondiale”, scrive il Daily Star. Il pellegrinaggio annuale alla montagna, chiamato “Operation Prayer Power”, si svolgerà sabato 28 luglio e King, un tassista, ormai deceduto, aveva riferito l’esperienza di incontrare Gesù in cima a Holdstone Down Hill.

Parlando in un documentario, aveva detto: “Con la coda dell’occhio ho visto qualcosa in cielo. Poi davanti a me è apparso un uomo molto alto, vestito con una lunga tunica, aveva lunghi capelli castani e intorno a lui c’era tanto splendore”. “Anche se non me l’aveva detto, sapevo che era Gesù e che era arrivato dal pianeta Venere”.

King all’epoca aveva affermato che “fonti inter-planetarie” lo avevano informato che quella montagna era sacra, il motivo per cui “andiamo a Holdstone Down”. A distanza di vent’anni dalla sua morte, il pellegrinaggio annuale continua. E The Aetherius Society sostiene che Holdstone Down è solo una delle parecchie montagne sacre, un’altra Yes Tor, è situata nel Devon, vicino a Okehampton.

Si pensa che altre montagne spirituali includano Castle Peak nelle Montagne Rocciose del Colorado, il Monte Ramshead nel New South Wales, Australia, il Kilimanjaro in Tanzania e Le Nid d’Aigle vicino a Les Houches in Francia.

Il gruppo sostiene che la sua filosofia e gli insegnamenti provengano da un'”intelligenza altamente evoluta” di Marte, Giove, Saturno e Venere e aggiungono che considerano The Aetherius Society una “fratellanza spirituale dedicata alla guarigione e al servizio dell’umanità”.