Gf Vip, paura nella notte per Tommaso Zorzi: “Mi sento la febbre, va e viene da 2 giorni”

Panico al Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi a fine puntata confessa di non sentirsi bene.

“Non vorrei fare terrorismo, ma mi sento la febbre”. Così Tommaso Zorzi ha destato qualche timore al termine della prima puntata del Gf Vip.

L’influencer, 25enne, ha più volte detto in trasmissione che la temperatura in casa era molto bassa, a causa dell’aria condizionata.

Si è anche avvolto in una coperta, così come Matilde Brandi. Poi, al termine della diretta, ha chiesto alla produzione un termometro e delle medicine.

“Dovrei prendere l’antibiotico e la tachipirina – ha detto ai compagni – Dovevo prenderli prima della puntata ma non me li hanno dati. Non vorrei fare terrorismo, ma mi sento proprio la febbre… Ho la sinusite, la produzione lo sa che sono due giorni che va e viene, ma mi sento proprio caldo”.

Inevitabilmente è scatto l’allarme coronavirus. Anche alla luce del caso di positività riscontrato all’interno dello staff.

Le probabilità di un contagio però sono piuttosto scarse dal momento che tutti i concorrenti sono stati sottoposti a tampone ogni due giorni, prima di fare il loro ingresso nella casa.

Il medico del programma si è già preso cura di Zorzi: gli ha somministrato zitromax (antibiotico) e tachipirina. Medicine che Zorzi ha tenuto a fianco al letto durante la notte.

In ogni caso, anche durante la loro permanenza in casa, tutti gli inquilini saranno regolarmente sottoposti a tamponi e non avranno contatti con l’esterno. (Fonte: Mediaset).