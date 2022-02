“Gli Occhi di Tammy Faye”, in un film la storia dei predicatori televisivi più famosi d’America

Droga, “scambio di mogli” e scandalose saune: in un nuovo film l’ascesa e la caduta di Tammy Faye e Jim Bakker, i predicatori televisivi più famosi d’America fra gli anni ’70 e ’80. La coppia, entrambi di umili origini, riuscì a creare il più grande network televisivo religioso al mondo e un parco a tema cristiano Heritage USA.

Guadagnavano molto denaro e ostentavano le loro ricchezze. Si spostavano a bordo di una Rolls-Royce vintage, alloggiavano in una sontuosa suite d’albergo con specchi da parete a parete e tenevano i cani in un trasportino climatizzato.

Alle due icone degli eccessi anni ’80, nel giro di soli due anni i fan avevano donato più di 150 milioni di euro.

L’eye-liner blu, le spalline imbottite, gli interventi al seno e le monumentali spese folli di Tammy erano stati tutti finanziati dalla generosità degli spettatori del canale Praise The Lord (PTL). La loro influenza era tale che sia il presidente Jimmy Carter che Ronald Reagan avevano voluto la presenza della coppia nella campagna elettorale del 1980.

Ma sette anni dopo l’impero è crollato

Jim aveva usato i soldi della chiesa per risarcire una giovane segretaria di 21 anni che lo accusava di stupro e Tammy era in cura nella clinica di Betty Ford per una dipendenza da psicofarmaci. Seguirono altre accuse, tra cui scambio di moglie, prostitute e Jim che se la “spassava” con tre uomini nudi in una sauna. Il nuovo film “Gli Occhi di Tammy Faye”, con Jessica Chastain nei panni di Tammy e Andrew Garfield che interpreta Jim esplora l’ascesa e la caduta della coppia.

A sorpresa, il film rivela che la moglie era in realtà una pioniera del pensiero progressista sulle relazioni omosessuali.

In un momento in cui la diffusione dell’AIDS era stata crudelmente definita la “piaga dei gay”, esortava i suoi telespettatori ad abbracciare gli uomini che avevano contratto la malattia. Jessica Chastain ritiene che l’intervista di Tammy con un pastore gay malato di AIDS, Steve Pieters, nel 1985 abbia salvato delle vite. L’attrice ha osservato: “Era in un momento in cui la comunità evangelica conservatrice stava voltando le spalle al pubblico LGBTQ. L’AIDS stava distruggendo le vite e uccidendo le persone”.

La storia dei due predicatori

Cresciuta in una famiglia di predicatori, Tammy era un’artista che sapeva sia cantare che suonare la fisarmonica.

Con Jim, che sposò nel 1961, erano i pilastri dei primi canali televisivi religiosi. Il riconoscimento a livello nazionale è arrivato con lo spettacolo di marionette sul Christian Broadcasting Network del tele evangelista Pat Robertson. Nel 1974 aprirono per conto loro il canale PTL, e Jim disse al suo “gregge”: “Dio vuole che il suo popolo vada in prima classe”.

I 20 milioni di telespettatori erano stati invitati a telefonare per le donazioni, cosa a cui avevano aderito con entusiasmo. Quattro anni dopo crearono il parco a tema cristiano Heritage USA, che attirava sei milioni di visitatori all’anno per le sue giostre acquatiche e la scuola biblica. I Bakker avevano utilizzato i fondi per comprarecase sontuose, tra cui un condominio sulla spiaggia e una suite di circa 278 mq nell’hotel del parco. Il reverendo Steve Pieters, delle Metropolitan Community Churches (MCC) in California, ha detto a The Sun: “Con i miei amici del clero tendevamo a ridere di loro. Abbiamo visto le caricature di Jim e Tammy in spettacoli comici come Saturday Night Live. “Molti di noi erano abbastanza sconvolti dal loro stile di vita stravagante”.

Poi le condanne

Nel 1989, Jim è stato condannato per frode a 45 anni di reclusione, con la pena detentiva ridotta in appello a otto anni. Non è chiaro se Tammy fosse a conoscenza di cosa stesse combinando suo marito. Jessica Chastain ha osservato: “La realtà è che all’epoca era una tossicodipendente. Quindi penso che sia stata solo una sorta di sonnambula e non ha partecipato a nessuna riunione finanziaria. E il governo degli Stati Uniti la pensa in modo analogo perché non l’hanno mai accusata”.

Tre anni dopo Tammy divorziò da Jim e nel 1993 sposò il promotore immobiliare Roe Messner, che era stato in prigione sempre per frode. A Tammy fu diagnosticato un cancro, con cui ha lottato per 11 anni, prima di morire nel 2007 all’età di 65 anni. Il figlio Jay, 46 anni, è un pastore liberale e come sua madre sostiene i diritti dei gay, mentre la figlia Tammy Sue, 51 anni, cantante, ha inciso una canzone per i titoli di coda del film. Sorprendentemente, Jim, 82 anni, si è risposato nel 1998, sta ancora chiedendo donazioni ai fan per continuare il suo programma televisivo.

Il Jim Bakker Show trasmette da un appezzamento di 700 acri nel Missouri rurale e profetizza la catastrofe. Lo scorso giugno è stato condannato a pagare circa 115.000 di euro di danni per aver affermato falsamente che un prodotto chiamato Silver Solution poteva curare il Covid-19. Ciò significa che ci sono poche possibilità che la sua reputazione ormai distrutta possa essere riabilitata.