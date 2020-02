ROMA – Andrea Montovoli ha lasciato il Grande Fratello Vip. L’attore ha spiegato che “è importante capire i propri limiti” e ha così comunicato al conduttore Alfonso Signorini di essere pronto a uscire dalla casa del reality show.

Montovoli aveva spiegato di aver passato da adolescente un periodo in carcere e che questa esperienza glielo stava ricordando. A nulla sono servite le parole e il conforto di Adriana Volpe, con cui il concorrente si era confidato: alla fine ha deciso di lasciare.

Signorini infatti durante la puntata del 24 febbraio gli ha chiesto: “Andrea, voglio parlare con te di una tua decisione, è irrevocabile?”. La risposta di Montovoli non si è fatta attendere: “Sono state settimane toste per me. Ma sono veramente contento di quest’opportunità. Del percorso che ho fatto. Ho affrontato quest’avventura proprio come la volevo affrontare. Scusami, non mi vengono le parole… sono emozionato”.

Poi ha aggiunto: “Sono riuscito ad aprire grazie a voi un mostro (Andrea allude alla sua esperienza vissuta in carcere, ndr) e ad elaborarlo, un mostro di 17 anni fa. E penso che la cosa più importante nella vita sia quella di capire i propri limiti. Mi ritrovo veramente quasi al limite”.

Signorini ha chiesto quindi all’attore di riflettere: “La tua è una scelta che accetto e rispetto, ma non condivido. Perché tu hai fatto e stai facendo un percorso molto importante. Mi permetto di dirti che non considero finito il tuo percorso. So la persona che sei, so che sarebbe un percorso difficile. So anche che hai la struttura per poterlo fare. Però, non voglio neanche obbligarti a fare una cosa che non ti senti di fare. Ti do dei minuti per pensarci ancora”.

E, poco dopo aver concesso a Montovoli una seconda chance, è tornato ad incalzare quest’ultimo sulla sua scelta: “Te la senti di rimanere?”. “No, Alfonso, non ce la faccio”, ha quindi dichiarato, visibilmente provato, Andrea. Montovoli ha quindi abbandonato il reality. (Fonte Mediaset)