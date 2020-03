ROMA – Fernanda Lessa e Sara Soldati sono le due eliminate nella puntata del 25 marzo del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini ha visto l’addio delle due showgirl, che devono abbandonare la casa, mentre vanno in finale Aristide Malnati e Sossio Aruta. In nomination invece Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese e Antonio Zequila.

Adriana Volpe saluta i ragazzi del GF Vip

La concorrente Adriana Volpe ha abbandonato la casa del reality show per il grave lutto che l’ha colpita e in un video saluta i suoi coinquilini: “Da quando siamo entrati nella casa il mondo è cambiato. L’augurio che posso fare e farci è di tornare alla normalità. Andrà tutto bene, voi siate forti ragazzi, vorrei ringraziare ognuno di voi per questa esperienza. Vi voglio bene”.

Fernanda Lessa e il litigio con Antonella Elia

Fernanda Lessa e Antonella Elia sono ai ferri corti e tra le due è andata in scena una pesante lite a causa dei biscotti. Dallo studio il conduttore Alfonso Signorini le ha rimproverate: “Fare una roba del genere per dei biscotti è veramente ignobile”. Il conduttore chiede allora un confronto, in cui la Lesa dice alla Elia: “Vai a farti curare”. E Antonella replica: “Lei è già in cura, ma con scarsi risultati”.

Grande Fratello Vip: eliminati, finalisti e nomination

Il televoto non ha avuto dubbi, alla sfida tra Antonella e Fernanda è la seconda a dover abbandonare la casa del reality show. La Elia ha commentato: “Anche con lei ho trascorso bei momenti qua dentro, era giusto così”. La Lessa invece ha salutato così i suoi coinquilini: “Non voglio abbracci perché ritroverò tutti fuori ma questo è un momento difficile e la mia famiglia ha bisogno di me”. Un televoto lampo invece ha portato alla seconda eliminazione della puntata. Sara Soldati ha dovuto lasciare la casa.

Dopo Aristide Malnati, anche Sossio Aruta arriva direttamente tra i finalisti. I due hanno avuto un ruolo principale nelle nomination della serata, che hanno visto finire al televoto per la prossima puntata di Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese e Antonio Zequila.

(Fonte Mediaset)