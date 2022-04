Guerra Ucraina, il paradosso: parte dell’equipaggiamento dei soldati russi prodotto a Kiev

Lo sforzo bellico della Russia sembra stia subendo una battuta d’arresto perché gran parte dell’equipaggiamento militare è prodotto in Ucraina. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, alcune fonti della Difesa del Regno Unito hanno rivelato che le forze russe hanno esaurito le armi fondamentali e attualmente non possono rifornire le scorte. Le rivelazioni sono state diffuse quando le forze ucraine del presidente Volodymyr Zelensky hanno respinto l’esercito russo da dozzine di città intorno a Kiev e nel nord.

Il paradosso della guerra in Ucraina

Ma le autorità invitano alla cautela, poiché potrebbe far parte delle “tattiche” della Russia per circondare le truppe ucraine nel Donbass e spaccare in due il paese. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. ha dichiarato: “Le unità russe non si stanno ritirando ma riposizionando”. Tra le città tornate sotto il controllo ucraino ci sono Hostomel, dove Mosca sperava di conquistare l’aeroporto così da prendere facilmente il controllo di Kiev, Chernihiv nel nord e Chernobyl, dove le forze russe stavano attraversando il confine con la Bielorussia.

Il Daily Mail rivela che in precedenza l’Ucraina aveva fornito alla Russia missili da crociera, parti di motori di elicotteri e componenti di aerei da combattimento. Ha inoltre prodotto i sistemi di controllo del fuoco utilizzati dai carri armati russi. Quando questi sistemi si guastano, non possono essere sostituiti. A causa delle sanzioni internazionali la Russia non è in grado di reperire in altri paesi questi elementi o delle alternative.

L’equipaggiamento prodotto in Ucraina

Data la dipendenza della Russia dall’Ucraina per le componenti militari, fonti della difesa del Regno Unito affermano che lo sforzo bellico della Russia è in serie difficoltà. All’epoca dell’Unione Sovietica, l’Ucraina produceva il 30% delle armi e dell’equipaggiamento militare dell’Unione. La vendita di armi è continuata dopo la Guerra Fredda. Nel 2012 l’Ucraina è stato il quarto esportatore di armi al mondo e la Comunità degli Stati Indipendenti, come è diventata l’Unione Sovietica, è stata tra i suoi maggiori acquirenti. Quando la Russia nel 2014 ha invaso la Crimea e iniziato il conflitto nella regione del Donbass, Kiev ha ridotto drasticamente le forniture alla nazione.