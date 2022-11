Helen Mirren, la grande attrice, ha avuto una storia d’amore con l’attore Liam Neeson, durata alcuni anni. Erano gli anni ’80.

Per cinque anni tra il 1980 e il 1985 si sono amati ed hanno vissuto insieme per quattro anni di quei 5.

Ora, all’età di 77 anni, Helen Mirren commenta: “Non eravamo destinati a stare insieme, ma ci siamo amati molto”: Liam Neeson, oggi 70 anni, è un “uomo fantastico”. Ma, “non eravamo destinati a stare insieme, anche se ci siamo amati molto”.

Fu lo stesso Liam Neeson a rivelare nel 2014 la storia d’amore con Helen Mirren. Successivamente Neeson si sposò con Natasha Richardson, l’attrice inglese figlia di Vanessa Redgrave, morta nel 2009 a seguito di una caduta sugli sci.

Ora Helen Mirren ci torna sopra, intervistata in esclusiva da un magazine americano, parlando con affetto della sua relazione con l’ex fidanzato Liam Neeson. E spiegando che non erano destinati a stare insieme ma si amavano molto e che lui era un uomo fantastico.

La star del cinema, figlia di padre russo, nata in Inghilterra e ora cittadina americana, non lesina complimenti al suo ex e in passato non ha resistito a ricordare con affetto la volta in cui è andata in campeggio con l’attore, durante un’apparizione al The Ellen DeGeneres Show nel 2019. Ha parlato del suo amore per la vita all’aria aperta e delle avventure sotto la pioggia con Liam.

L’attrice ha poi raccontato dei suoi amori passati ed ha spiegato che tutti dovevano avere una camicia cucita da lei, che ha definito molto brutte.

Tra gli altri uomini che possiedono camicie fatte in casa da Helen, oltre a Liam, ci sono l’attore Peter O’Toole e suo marito Taylor Hackford, con cui è sposata da 25 anni.

Otto anni dopo la relazione con Helen, Liam ha incontrato la sua prima moglie, Natasha Richardson, tragicamente scomparsa in seguito a uno strano incidente sugli sci nel 2009.

La coppia ha avuto due figli, Micheál, 22 anni, e Daniel, 21, durante i 15 anni di matrimonio.

Helen è sposata con il regista Taylor Hackford, 74 anni, dal 1997.