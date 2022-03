I rifugi dorati e segreti delle donne di nonno Putin, bunker di lusso per moglie e amante, in Siberia e un Svizzera

I rifugi dorati e segreti delle donne di nonno Putin, bnker di lusso per moglie e amante. In Siberia e un Svizzera

Rifugi dorati e segreti per le donne di Putin. Moglie in Siberia, amante in Svizzera. E Putin in mezzo, vicino e lontano al tempo stesso.

Le donne dello zar sono state spedite in rifugi lontani e segreti. Non trapela un granché. Se si sa tutto o quasi sul suo immenso patrimonio (stimato in 200 miliardi), della sua reggia sul Mar Nero “costata più di un miliardo di dollari “ (New York Times). O dello yacht “Graceful” da 100 milioni di dollari, si sa molto poco delle sue donne.

Teorizzando e praticando il basso profilo e non facendo sfoggio delle sue innumerevoli conquiste, riesce a tenere tutto in ombra. Giusto il contrario dei suoi amici oligarchi. Insomma, è più facile (si fa per dire ) decodificare la sua “visione stalinista” ( Achille Occhetto dixit) che sfruculiare sotto le sue lenzuola.

Soprattutto in questi tempi di guerra assurda e di minacce atomiche. Occhio Vladimiro: chi la fa, l’aspetti.

Detto questo, veniamo alle signore.

LA MOGLIE LJUDMILA

In verità è l’ex moglie. È stata la signora Putin per una vita. Dal 1983 al 2013. Oggi la signora Ljudmila Alexandrovna Shkrebneva ha 64 anni, si è risposata e per sicurezza vive in un bunker di lusso in Siberia, Asia del Nord.

Circondata da un ambientino che ospita tundra e foreste spettrali. Lo ha rivelato al Daily Mail il politologo russo Valery Solovey, controverso ex professore del Moscow State Institute of international Relations (Mgimo).

Cioè la scuola che forma i diplomatici e le spie. Il prof-spione si è anche allargato dicendo che il nascondiglio della “sciura Putin” sarebbe il fulcro di una vera e propria città sotterranea hi-tech, progettata una decina di anni fa. Vero, falso?

Geordie Greig, il direttore del quotidiano popolare britannico, dice che la sua fonte non l’ha mai tradito. Tra l’altro è stato proprio Solovey a rivelargli la storia fra lo zar e la ginnasta Alina Kabaeva, oggi 38enne, ex campionessa olimpica. Dunque tutto vero.

L’AMANTE ALINA NEI SUOI RIFUGI

Secondo Il prof-Gossip Alina sarebbe la vera moglie dello zar. Putin, non ritenendo sicure le sue dacie fuori Mosca , l’ha mandata in Svizzera con il dovuto carico di gioielli e i quattro figli.

Alina è conosciuta in Italia. Ha vinto tre scudetti con le clavette (ginnastica ritmica) dell’Aurora Fano. È della stessa generazione di Maria (primogenita) ed Ekaterina, le figlie di primo letto. Con Putin condivide due figlie gemelle di sette anni, nate vicino a Lugano nel febbraio 2005.

E poi ci sarebbero altri due ragazzi, secondo il New York Post, solitamente ben informato su queste cose. Alina ha fatto di tutto: ginnasta (oro olimpico, due Mondiali), modella, deputata della Duma per sette anni, imprenditrice di un gruppo di media. Ergo, un tipo che non se ne sta con le mani in mano. Nonno Putin ha il suo d’affare.