LONDRA – L’ex calciatore britannico John Barnes, da quando è entrato nella casa del Grande Fratello versione inglese, è diventato una star. I compagni di casa sono entusiasti di quello che fa: palleggi di piede e di testa, esibizione davanti al microfono in un rap cantato sulle note di “World in Motion”.

La forma fisica mostra in pieno i 54 anni. Malgrado ciò, l’ex calciatore di origini giamaicane è ancora considerato una leggenda del calcio inglese: Barnes ha giocato nel Liverpool per 10 stagioni, poi ha militato in Newcastle, Charlton e Celtic collezinando, in tutto, 79 presenze in Nazionale.