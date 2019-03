Juventus-Ajax, i precedenti: da Rep al trionfo di Roma, tutte le sfide

ROMA – Sarà l’Ajax l’avversaria della Juventus nei quarti di finale di Champions League. Una sfida che evoca bei ricordi ai tifosi bianconeri. Il 22 maggio del 1996 battendo ai rigori gli olandesi dopo l’1-1 con cui si chiusero i supplementari, i bianconeri vinsero la seconda e ultima Champions League della propria storia sul prato dello stadio Olimpico di Roma.

La partita del 1997 invece resta una delle preferite del presidente Andrea Agnelli che disse in un’intervista al sito della Uefa: “La partita europea che ricordo con più piacere? La semifinale della Champions ’97, quando la Juventus batté 2-1 l’Ajax ad Amsterdam”.

Juve e Ajax si sono affrontate in finale anche nel 1972-73, nell’allora Coppa dei Campioni: vinsero 1-0 i lancieri con il gol di Johnny Rep. Era l’Ajax del calcio totale, l’ultima partita europea all’Ajax di Cruijff.

Sono dodici in totale i precedenti in tutte le competizioni europee tra le due formazioni. Juve in vantaggio i: 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

30.05.1973 Coppa dei Campioni – Juve-Ajax 0-1

27.11.1974 Coppa UEFA – Juve-Ajax 1-0

11.12.1974 Coppa UEFA – Ajax-Juve 2-1

01.03.1978 Coppa dei Campioni – Ajax-Juve 1-1

15.03.1978 Coppa dei Campioni – Juve-Ajax 1-1

22.05.1996 Champions League – Ajax-Juve 1-1 (3-5 dcr)

09.04.1997 Champions League – Ajax-Juve 1-2

23.04.1997 Champions League – Juve-Ajax 4-1

15.09.2004 Champions League – Ajax-Juve 0-1

23.11.2004 Champions League – Juve-Ajax 1-0

18.02.2010 Europa League – Ajax-Juve 1-2

25.02.2010 Europa League – Juve-Ajax 0-0

Ajax-Juventus, finale di Coppa dei Campioni 1972-1973

Ajax-Juventus, finale di Champions League 1995-1996