Juventus-Torino streaming-diretta tv, dove vederla (Coppa Italia)

Juventus-Torino, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

La sfida fra Juventus e Torino sarà trasmessa in Tv su Rai Uno e visibile a tutti anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play . Niente telecronaca, per via dello sciopero dei giornalisti di Rai Sport indetto proprio per il 3 gennaio.

Juventus-Torino, le probabili formazioni del derby

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; LIchtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa.

TORINO (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, N’Koulou, Moretti, Molinaro; Rincon, Valdifiori, Baselli; Iago Falque, Niang, Berenguer.

“Oggi e sabato non possiamo sbagliare, altrimenti buttiamo via tutto quello che abbiamo fatto finora”. Allegri chiede due vittorie alla Juventus prima della pausa di gennaio: “Contro il Torino dobbiamo prendere la qualificazione in Coppa Italia, sabato a Cagliari i tre punti – ha spiegato il tecnico bianconero -. Fino alla settima di campionato abbiamo delle partite che non possiamo sbagliare, per andare avanti in Coppa Italia e per non perdere punti dal Napoli o cercare con le vittorie di superarlo. Dall’ottava giornata in poi si decide il campionato. Dovremo restare attaccati, perchè poi recuperare diventa difficile, visto che la quota scudetto è al momento 96 punti”.

“Szczesny è l’erede di Buffon”. Così Allegri, commentando le dichiarazioni di Buffon in cui ‘invitava’ Donnarumma a vestire la maglia della Juventus: “La Juventus ha fatto un bell’affare prendendo un giocatore così importante, portandolo un anno prima che Gigi smetta di giocare – ha spiegato l’allenatore bianconero -. Donnarumma è un ragazzo giovane, che deve crescere: è al Milan e farà il suo percorso”.

“Assolutamente non sottovaluto il Torino che, indipendentemente dalle assenze, ha grande voglia di rivalsa. E il derby è sempre una gara particolare, dovremo giocare una gran partita dal punto di vista tecnico, fisico e mentale, senza ripetere Verona, dove ci è andata bene, ma non siamo stati bravi”. Così Massimiliano Allegri, alla vigilia della stracittadina torinese, all’Allianz Stadium, per i quarti di Coppa Italia. “Giocheranno Dybala e uno tra Douglas Costa e Bernardeschi, a riposo Mandzukic o Higuain”.