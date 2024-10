Madonna ha alcune regole che il suo giovane fidanzato Akeem Morris deve seguire e una di queste riguarda la televisione.

Madonna, che ho 66 anni, sta attualmente frequentando la star dello sport nata in Giamaica, Akeem Morris, 28 anni, con la coppia apparentemente incapace di tenere le mani a posto l’una con l’altra.

Tuttavia, si dice che la relazione veda Madonna molto in controllo, con la star che ha scritto alcune regole rigide per lui, scrive Zara Woodcock sul Mirror.

All’inizio di quest’anno, l’icona della musica si è separata dall’ex allenatore di boxe del figlio Josh Popper , 30 anni, prima che venissero fuori notizie secondo cui si era “avvicinata” al pugile britannico-nigeriano Richard Riakporhe. Non molto tempo dopo, sono state pubblicate foto di lei e Akeem che sembravano perdutamente innamorati l’uno dell’altra.

Le regol e di Madonna: lei ha 66 anni, lui 28

Tuttavia, sembra che la loro storia d’amore sia stata accompagnata da alcune regole. Una fonte ha recentemente affermato che la pop star “ha sottoposto Akeem a un mucchio di ‘regole’ per gli appuntamenti e condizioni severe”. Una fonte interna ha recentemente detto della nuova relazione del duo: “E lui ha accettato perché è sexy e disposto a sottomettersi”.

L’insider ha continuato a Radar : “È molto severa. Lui vive a casa di lei e solo perché condivide il suo letto, non significa che ci possa dormire.

Llui deve andare a dormire e alzarsi quando lo decide lei, non importa cosa accada”. Secondo l’insider, lei gli proibisce anche di guardare sport e TV quando trascorrono del tempo insieme.

Mirror Online ha contattato i rappresentanti di Madonna per un commento. Si dice che la coppia si sia incontrata per la prima volta sul set del servizio fotografico di Paper Magazine nel 2022, che aveva come tema una “serata selvaggia a New York City”. Akeem faceva parte dello shooting, ma all’epoca non c’era traccia di un legame romantico.

Il primo segno della loro storia d’amore sbocciata è emerso durante le celebrazioni del 4 luglio di quest’anno, quando Madonna ha parlato apertamente dell'”anno fantastico” che aveva trascorso dopo aver sofferto di gravi problemi di salute.

In un sentito post su Instagram , Madonna, che l’anno scorso è stata ricoverata in ospedale per shock settico, ha condiviso dolci foto di lei e Akeem che sembravano insieme, comodi e felici.

Uno scatto li mostrava mentre si godevano uno spettacolo pirotecnico da un tetto, mentre un altro li mostrava rannicchiati sul divano in beatitudine domestica.

Con un solo post, Madonna ha reso ufficiale Instagram, e non sarebbe certo esagerato supporre che Akeem abbia avuto un ruolo significativo nel rendere il suo anno così memorabile.