ROMA – Uno dei due cittadini americani fermati oggi per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha ammesso le proprie responsabilità affermando di essere lui l’autore materiale dell’accoltellamento. Si tratta della persone con i capelli mesciati apparso in una foto e ripreso da alcune telecamere.

I due ventenni sono stati incastrati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e da alcune testimonianze.

I due studenti statunitensi sono ora interrogati nella caserma dei carabinieri di via Inselci. Non è ancora chiaro se abbiano un ruolo nel furto o nell’omicidio del vice brigadiere. Non si può escludere che chi ha rubato il borsa lo abbia poi ceduto ad altri per questo le indagini proseguono anche sul furto. I due sono stati rintracciati in tarda mattinata in un albergo poco distante dal luogo dell’aggressione.

Fonte: Ansa.

IN AGGIORNAMENTO