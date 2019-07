ROMA – L’Ufficio scolastico regionale del Piemonte aprirà domani un procedimento disciplinare nei confronti di Eliana Frontini, l’insegnante novarese finita nella bufera per quel “uno di meno” scritto su Facebook a proposito del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.

La docente di storia dell’Arte, che si è scusata e ha chiuso il suo profilo social – “ho già fatto troppi danni” -, sarà informata per scritto del procedimento e, prima di qualunque provvedimento nei suoi confronti, avrà il diritto di esporre le proprie osservazioni.

“A scuola non ha mai creato alcun problema”, dice Silvia Baldi, presidente dell’Istituto Pascal di Romentino dopo l’insegnante, ora in ferie, insegna. Ma sui social continuano le prese di posizione contro la donna: tra i numerosi post ne compare anche uno in cui un uomo, che dice di essere un agente, sostiene di essere stato apostrofato male dall’insegnante che lo aveva notato fare la spesa in un supermercato in divisa. (fonte Ansa)