Maurizio Gasparri: “1000 euro a chi ospita i migranti? E’ follia M5s”

ROMA – “È veramente ridicola la proposta dei grillini di dare mille euro al mese alle famiglie che decideranno di ospitare un immigrato. Ed è francamente avvilente come la Raggi intenda trattare il problema immigrazione” afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“La verità è che i 5Stelle sono sempre stati per l’accoglienza indiscriminata – continua il senatore -, fregandosene dell’esasperazione dei cittadini e delle giuste proteste che sono sorte in questi mesi per il degrado diffuso della Capitale. La loro incapacità nel gestire Roma è evidente. Ma la gente non ne può più di questa demagogia. Prova ne è il fatto che la stragrande maggioranza degli italiani è contraria allo ius soli. Una legge folle, che regala la cittadinanza agli stranieri, contro gli italiani, e che troverà la nostra netta opposizione in Senato e nel Paese qualora si dovesse insistere con una norma sciagurata”.