LONDRA – La regina Elisabetta non sarà al battesimo di Archie Harrison Mountbatten-Windsor, figlio di Meghan Markle e del principe Harry. La motivazione ufficiale parla di “impegni improrogabili presi in precedenza”, ma certo fa discutere, considerato anche che la reale nonna non ha concesso al piccolo Archie alcun titolo nobiliare.

Fino ad ora Elisabetta si era persa solo il battesimo del piccolo principe Louis, l’ultimo nato di William e Kate Middleton, ma secondo il Sunday Times non sarà presente nemmeno al battesimo di Archie a luglio.

Tra le possibili motivazioni ipotizzate da qualcuno sui tabloid c’è anche quella secondo cui la sovrana vorrebbe evitare una parata di vip del mondo dello spettacolo, viste le amicizie della duchessa di Sussex.

Al momento nulla si sa del padrino e della madrina del piccolo, ma negli scorsi mesi era circolata anche la voce che potesse essere George Clooney a tenere a battesimo Archie.

La cerimonia dovrebbe tenersi nella prima settimana di luglio nella cappella di St. George a Windsor, vicina alla residenza privata dei duchi del Sussex, il Frogmore Cottage nell’Home Park. Si tratta inoltre dello stesso luogo in cui venne battezzato Harry nel dicembre 1984.

E’ molto probabile che anche Archie, come prima di lui i suoi cuginetti George, Charlotte e Louis, indossi per l’occasione il prezioso abito Honiton in pizzo e raso di seta destinato ai bambini reali, e in passato usato anche dai principi William e Harry e dalla regina. (Fonte: Sunday Times)