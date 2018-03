ROMA – Burian era solo l’antipasto. Arriverà infatti un Burian bis. Secondo l’Huffington post l’Italia sarà travolta da una nuova ondata di freddo. L’alta pressione estesa nel senso di meridiani potrà infatti favorire nuove perturbazioni e far scendere di molto i termometri. Il peggio è atteso per il 20 marzo, giorno dell’equinozio di primavera. Accompagnata da fronti perturbati, avvertono, “il Burian marzolino porterebbe ancora una volta la neve in pianura sulle regioni settentrionali”. Il passaggio di Burian ha particolarmente colpito gli italiani: un’ondata di freddo del genere non si registrava da 60 anni.

Per quanto riguarda questo weekend invece il sito www.iLMeteo.it annuncia il pericolo di nubifragi e piogge molto abbondanti per la giornata di domenica. Domenica piogge forti con rischio nubifragi e allagamenti colpiranno infatti Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia occidentale, Friuli Venezia Giulia e Toscana settentrionale. I venti di Scirocco innalzeranno la quota neve a 1400 metri, per cui c’è il rischio di ingrossamento dei corsi d’acqua ed eventuali straripamenti.