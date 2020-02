MILANO – In casa Milan, continua a tenere banco il discorso legato all’allenatore del futuro. Stefano Pioli ha poche possibilità di essere confermato ed in questo momento la sua permanenza è considerata solamente una ipotesi di ripiego. I dirigenti rossoneri sono spaccati in due.

L’anima tecnica, composta dagli ex calciatori Paolo Maldini e Boban, vorrebbe Massimiliano Allegri e sta facendo di tutto per convincerlo a ripartire da Milano. Al contrario, Elliott avrebbe dato mandato a Gazidis di far firmare Rangnick.

L’Equipe: “Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan”.

A tal proposito, in Francia non si parla di altro dopo l’indiscrizione lanciata dal quotidiano L’Equipe. Secondo il giornale francese, Rangnick avrebbe già raggiunto un accordo con la società rossonera per essere il prossimo allenatore del Milan, nonostante le smentite di Maldini e Boban, che infatti preferirebbero Allegri. Ma Maldini e Boban sono destinati a soccombere per due motivi.

Il primo è che la proprietà ha l’ultima parola in queste questioni ed Elliot vuole chiaramente Rangnick, la seconda è che Allegri non ha alcuna intenzione di ripartire dall’Italia. L’ex tecnico della Juventus sta studiando da mesi il calcio inglese e vorrebbe firmare con una big della Premier League per tentare una esperienza all’estero nel campionato più ricco del mondo.