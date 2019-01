MILANO – A tre giorni di distanza dalla sfida di campionato si gioca ancora Milan-Napoli per la coppa Italia, e a San Siro risuonano nuovamente cori contro i napoletani, scanditi dalla Curva Sud rossonera. Prima ‘Noi non siamo napoletani’, poi quello sui cani che scappano per la puzza e il colera, lo stesso coro urlato sabato sera dagli ultrà del Milan e definito “insultante di matrice territoriale” dal giudice sportivo che oggi ha punito il club con un’ammenda di 15 mila euro.

Sui social si parla di Milan-Napoli di Coppa Italia

Sparagli #Piatek, sparagli ora e dopo un colpo sparagli ancora! PUUUM, PUUUUUUM, PUUUUUUUUUM#MilanNapoli pic.twitter.com/OUYGTITt3E — Simone Cristao (@SimoneCristao) 29 gennaio 2019

+++ IL CHELSEA OFFRE HIGUAIN PER PIATEK +++#MilanNapoli #Piatek — Unfair Play (@unfair_play) 29 gennaio 2019

Piatek al Milan ha problemi di ambientamento #MilanNapoli — Gene Gnocchi (@GnocchiGene) 29 gennaio 2019

Male male Koulibaly, si vede che non partecipa alla chat “come fermare Piatek”. #MilanNapoli — Delirio (@Delirio897J) 29 gennaio 2019

Da che mondo è mondo voglia e “fame” fanno più del curriculum.#Higuain#Piatek #MilanNapoli — Fabrizio Biasin (@FBiasin) 29 gennaio 2019