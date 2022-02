Morgan chi è, età, altezza, peso, fidanzata, vero nome, figli, titolo di studio, quanti strumenti suona, vita privata. Cantante ma ormai non solo. Artista, personaggio televisivo, giudice di talent, habituè del gossip. Morgan è uscito dalla nicchia ed è diventato un personaggio nazionalpopolare. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, vero nome, la biografia di Morgan

Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, è nato il 23 dicembre del 1972 a Milano. Allo stato attuale ha dunque 49 anni. E’ del segno zodiacale del Capricorno. E’ alto circa 1,74 metri. Il suo peso forma si attesta attorno ai 63 chili.

Il giovane Marco si appassiona alla musica, poi al rock e alla corrente musicale del New romantic, infine al sintetizzatore. Ne acquista uno e sceglie il suo nome d’arte in onore del corsaro gallese Henry Morgan. Il cantante non termina gli studi al Conservatorio ma inizia la sua carriera di professionista con il pianobar. Studia da autodidatta il basso elettrico e nel 1988 incomincia il sodalizio musicale con Andrea Fumagalli, con cui fonda poco dopo la band Golden Age assieme a Fabiano Villa. La band si scioglie poco dopo.

Dopo qualche anno Morgan e Andy formeranno i Bluvertigo, band con la quale conosceranno il successo.

Fidanzata, Asia Argento, Jessica Mazzoli, Alessandra Cataldo, figlie, dove vive, Instagram, la vita privata di Morgan

Morgan, dal 2000 al 2007, è stato legato all’attrice Asia Argento. I due hanno una figlia nel 2001, Anna Lou Castoldi. Nel 2012 arriva la seconda figlia, Lara, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli, concorrente di X Factor 5 e Grande Fratello. Morgan non si è mai sposato. Nel 2020 arriva la terza figlia, Maria Eco, nata dalla relazione con Alessandra Cataldo. La storia con la Cataldo termina nel 2021.

Nel 2019 il cantante viene sfrattato dalla sua abitazione a Monza. Ora il cantante vive a Milano, accanto al palazzo che ha preso fuoco dove risiedeva il cantante Mahmood. Ha raccontato la vicenda tramite i suoi profili social: morganofficial.

Titolo di studio, sorella, suicidio padre: famiglia e curiosità su Morgan

Morgan è fratello di Roberta Castoldi, poetessa, ricercatrice e violoncellista, che ha collaborato con vari artisti italiani e stranieri tra i quali Bluvertigo, Afterhours e David Byrne.

L’11 ottobre 1988 un tragico evento lo sconvolge: il suicidio del padre per depressione e debiti, a 48 anni. Questo evento lo porterà a scrivere a proposito della sua perdita e delle difficoltà legate a essa. Non si presenta all’esame dell’ottavo anno di conservatorio, interrompe gli studi e incomincia la sua carriera di professionista, all’età di sedici anni, con il pianobar. Inoltre, non concluderà il liceo, preferendo terminare gli studi con un diploma di maturità professionale presso un IPSIA-Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato.

Quali e quanti strumenti sa suonare Morgan?

Morgan è un musicista onnivoro. Ha studiato spesso anche da autodidatta, per ampliare la propria capacità musicale. Oltre a cantare, sa suonare pianoforte, basso, chitarra, ukulele, sintetizzatore, clavicembalo, stilofono.

La carriera televisiva di Morgan

Il cantante, nel 2008, partecipa come giudice alla prima edizione del programma X Factor e nel 2010 partecipa come ospite fisso alla trasmissione Le invasioni barbariche su La7. Viene poi riproposto come giudice per la quinta edizione di X Factor e nel 2012 viene riconfermato per la sesta edizione e anche per l’ottava nel 2014.

Il cantante, nel 2016, veste il ruolo di giudice della quindicesima edizione di Amici. L’anno successivo, per sole 4 puntate, veste il ruolo di direttore artistico al serale della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Viene poi escluso dal programma ricevendo una querela per diffamazione da parte di Mediaset per i suoi duri attacchi nei confronti dello stesso show televisivo.

Partecipa al Festival di Sanremo 2020, in coppia con Bugo, con il brano Sincero. Vengono squalificati per defezione in seguito ad alcuni screzi avvenuti tra i due artisti dietro le quinte: il cantante cambia il testo della canzone inserendo critiche pesanti nei confronti di Bugo, che si innervosisce ed abbandona il palco portando all’interruzione dell’esibizione.