ROMA – Qualcuno ritiene che Nadia Toffa non curi personalmente i suoi social, almeno non più. Negli ultimi tempi i post della conduttrice sono diventati più numerosi e frequenti. E si parla di un suo imminente ritorno a Le Iene. In alcune foto postate la Toffa sembra in ottima salute, in altre sembra diversa, qualcuno dice "inquietante".

Alcuni utenti hanno avanzato l’ipotesi che a scrivere i suoi post e a dire delle cose è un’altra persona, non Nadia in persona. La gran parte delle foto di Nadia, infatti, sono fatte da una persona esterna. Tale persone scriverebbe anche tutti i suoi post. Un’ipotesi che in realtà la stessa Nadia Toffa conferma, ma questa persona sarebbe la mamma che le scatta spesso delle foto. Ma la conduttrice sottolinea di non avere alcuna ragione per volere che siano altri a scrivere per lei.

Se ci fosse veramente una persona che a pagamento gestisce il profilo della conduttrice, potrebbe anche essere che sulle sue condizioni di salute, in realtà, non si sia detta tutta la verità. La Toffa però ha categoricamente smentito tale ipotesi ritenendola assurda perché non avrebbe senso farsi scrivere da altri dei semplici post.